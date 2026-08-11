Hathras News: हर घर तक अधिकार, हर परिवार तक विकास पहुंचाना प्राथमिकता : प्रदीप चौधरी

Hathras News: हर घर तक अधिकार, हर परिवार तक विकास पहुंचाना प्राथमिकता : प्रदीप चौधरीहर घर तक अधिकार, हर परिवार तक विकास पहुंचाना प्राथमिकता : प्रदीप चौधरी

Hathras News: नौगांव में हर घर, हर अधिकार अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित, शिशुओं का अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं को बांटी पोषण टोकरी सादाबाद संवाददाता। ग्राम पंचायत नौगांव में सोमवार को ‘हर घर, हर अधिकार अभियान’ के तहत एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीडीओ पीएन दीक्षित ने की, जबकि मुख्य अतिथि सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया रहे। विधायक ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीडीओ ने ग्रामीणों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम में विधायक ने नन्हे-मुन्ने शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार कराया और गर्भवती महिलाओं को पोषण टोकरी वितरित की। उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और पोषण के लिए संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचना जरूरी है। स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ परिवार ही मजबूत समाज की नींव हैं।

अभियान का उद्देश्‍य विधायक ने कहा कि ‘हर घर तक अधिकार, हर परिवार तक विकास’ केवल अभियान नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प है। कोई गरीब, महिला, बुजुर्ग, किसान या वंचित परिवार जानकारी के अभाव में अपने अधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को मिलकर कार्य करना होगा।

प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना प्राथमिकता है। योजनाओं का लाभ कागजों तक सीमित न रहकर ग्रामीणों के जीवन में दिखाई देना चाहिए।सीडीओ पीएन दीक्षित ने अभियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।इस मौके पर एसडीएम रितु सिरोही, तहसीलदार सोनू बघेल, नायब तहसीलदार बिसावर प्रतीक्षा कटारा, बीडीओ सुरेश कुमार सिंह , एडीओ पंचायत रामकिशन सिंह, पंचायत सचिव रवेंद्र जुरैल, प्रधान राजेंद्र सिंह, महाराज सिंह, अनिल चौधरी, मनोज ताजपुर, सुभाषचंद्र, रामसहाय सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे।