Hathras News: नव निर्वाचित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी
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Hathras News: हाथरस: पावना स्कूल, हाथरस में शुक्रवार को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इन्वेस्टिचर सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रो. स्वतेन्द्र सिंह एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् एवं खेल विशेषज्ञ के स्वागत के साथ हुआ । कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। अलंकरण समारोह में हैड बॉय अभिनव चौधरी व हैड गर्ल अक्षिता उपाध्याय कक्षा-12 को चुना गया। विद्यालय के नव-निर्वाचित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को बैज एवं दायित्व प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि प्रो. स्वतेन्द्र सिंह ने छात्र-छात्राओं को शपथ दिलाते हुए उन्हें ईमानदारी, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं सेवा भावना के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया।अपने
प्रेरक संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि विद्यालय में मिलने वाले नेतृत्व के अवसर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की मजबूत नींव रखते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या नीना चक्कु ने सभी नवनिर्वाचित छात्र पदाधिकारियों को शुभकामनाएँ देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे विद्यालय की गरिमा बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। समारोह का समापन राष्ट्रगानं के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण,अभिभावक एवं छात्र-छात्राएँ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया।
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