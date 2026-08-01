Hathras News: विवाहिता की हत्या व सबूत मिटाने का मुकदमा दर्ज

Hathras News: - कोतवाली सहपऊ क्षेत्र के थरौरा का मामला आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस सहपऊ। सहपऊ क्षेत्र के गांव थरौरा में शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई

Hathras News: सहपऊ। सहपऊ क्षेत्र के गांव थरौरा में शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या एवं साक्ष्य मिटाने के आरोप में नौ नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मृतक महिला के पिता सुरेश कुमार निवासी गांव जाय, थाना सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री निर्मला की शादी 3 फरवरी 2012 को थरौरा निवासी सोरन सिंह के पुत्र अमित कुमार उर्फ जैकी के साथ की थी।

शादी के बाद का हाल आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा उनकी पुत्री को प्रताड़ित किया जाता था। इस संबंध में फिरोजाबाद न्यायालय में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। न्यायालय के आदेश पर करीब चार वर्ष पूर्व निर्मला दोबारा ससुराल में रहने लगी थी। तहरीर के अनुसार, शुक्रवार को किसी बात को लेकर निर्मला का ससुराल पक्ष से विवाद हुआ, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया। इस मामले में पति अमित कुमार उर्फ जैकी, देवर अनुज कुमार, रामब्रेश, आशीष, आकाश, सुभाष, सास वीना देवी, देवरानी मिथलेश पत्नी अनुज कुमार तथा मीना पत्नी सुखराम सहित अन्य लोगों के विरुद्ध हत्या एवं साक्ष्य नष्ट करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

जांच प्रक्रियाऐं - मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का स्पष्ट कारण सामने नहीं आने पर मृतका का बिसरा सुरक्षित रखकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि प्रयोगशाला रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

- जेएन अस्थाना, सीओ सादाबाद।