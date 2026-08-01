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Hathras News: सावन में शिवभक्त करेंगे रोशनी के बीच दूरी तय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: शहर के अलीगढ रोड पर स्ट्रीट लाइटों का लोकार्पण करती चेयरमैन श्वेता चौधरी व पूर्व सांसद राजेश दिवाकर व मौजूद अन्य। सावन में शिवभक्त करेंगे रोशनी बीच दू

Hathras News: सावन में शिवभक्त करेंगे रोशनी के बीच दूरी तय

Hathras News: हाथरस। सावन माह में पथ प्रकाश व्यवस्था को लेकर पालिका अब श्रध्दालुओं को राहत पहुंचाने की कोशिश में जुट गई है। इसी क्रम में पालिका के कांवड़ यात्रा वाले मार्गो पर एलईडी लाइटों को लगाया जा रहा है। ताकि कांवडियां आसानी से गंतव्य की दूरी तय कर सकें। नगर पालिका परिषद राज्य वित्त आयोग के तहत वार्ड संख्या 11 एवं 18 में अलीगढ़ रोड स्थित मंडी समिति के सामने एवं तहसील के सामने सात मीटर ऊँचे पोलों पर आधुनिक 90 वाट एलईडी स्ट्रीट लाइटों का पालिकाध्यक्ष श्वेता चौधरी पूर्व सांसद राजेश दिवाकर ने फीता काटकर लोकार्पण किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने कहा कि नगर पालिका परिषद नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

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सावन माह में बड़ी संख्या में कांवड़ श्रद्धालु अलीगढ़ रोड से होकर गुजरते हैं। नई एलईडी स्ट्रीट लाइटों के स्थापित होने से श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों को रात्रि के समय बेहतर प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध होगी। जिससे आवागमन सुरक्षित और सुगम होगा। पूर्व सांसद राजेश कुमार दिवाकर ने नगर पालिका परिषद द्वारा किए जा रहे जनहितकारी कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बेहतर आधारभूत सुविधाएँ किसी भी शहर के विकास की पहचान होती हैं। यह प्रकाश व्यवस्था न केवल श्रद्धालुओं बल्कि क्षेत्र के हजारों नागरिकों के लिए भी लाभदायक होगी। इस मौके पर सभासद धर्मेन्द्र पिप्पल, दिनेश उपाध्याय, अशोक गोला, सुंदरम शर्मा, हिमांशु कौशिक, दिनेश सिंह, सूरज माहौर, अनिल शर्मा ईएसएल, राहुल शर्मा, सत्यभान सिंह, एलआई योगेश भारद्वाज , एलआई सत्यवीर पलवान, विष्णु सारस्वत, कृष्णा चौधरी आदि मौजूद रहे।

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