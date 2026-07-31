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Hathras News: मां तथा दो पुत्रों को मारपीट कर किया घायल रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: सिकंदराराऊ के करीम नगर मोहल्ले में एक मां और उसके दो बेटों पर पड़ोसी द्वारा हमला किया गया। जब परवीन अपने बेटों के साथ घर से बाहर जा रही थीं, तब सरफियान नामक आरोपी ने बिना कारण उन्हें गालियाँ देने के बाद लाठी से हमला किया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

Hathras News: मां तथा दो पुत्रों को मारपीट कर किया घायल रिपोर्ट दर्ज

Hathras News: सिकंदराराऊ, संवाददाता। नगर के मोहल्ला करीम नगर में गुरुवार को एक मां और उसके दो बेटों के साथ गाली-गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। पीडिता की [शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार मौहल्ला करीम नगर निवासी परवीन पत्नी छोटे ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि वह अपने दो बेटों अरवाज और गोल के साथ किसी काम से घर से बाहर जा रही थीं। कि इसी दौरान मोहल्ले का निवासी सरफियान पिता शकील वहां आया और बिना किसी कारण उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हए गाली-गलौज करने लगा।

जब परवीन और उनके बेटों ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने हमला कर दिया।पीड़िता के अनुसार, सूफियान ने लाठी-डंडों से उन पर और उनके दोनों बेटों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। घटना के बाद घायल परवीन और उनके बेटे कोतवाली पहंचे और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी सरफियान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तथा मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। तथा बताया कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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