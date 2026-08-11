Hathras News: सावन सोमवार: शिवालयों में गूंजा बम बम भोले

Hathras News: हाथरस। सावन में शिवभक्ति का अद्भुत अवसर सोमवार को प्राप्त होता है। इसलिए सावन के दूसरे सोमवार को सुबह से शिवमंदिर श्रद्धालुओं से भरे नजर आ रहे थे। शिव स्तुति के लिए भक्तों की भारी भीड़ मंदिरो में उमड़ी थी। विशेष पूजा अर्चना के साथ लोगों ने मनोरथ पूर्ण होने की कामना भगवान भोलेनाथ से की। शहर में करीब एक दर्जन प्राचीन शिव मंदिर हैं। वैसे तो शिव मंदिरों रोजना शिवभक्त पूजा अर्चना के लिए आते हैं लेकिन सावन के सोमवारों को नजारा दर्शनीय होता है। शिव स्तुति के लिए भक्तों में होड़ से लगी रहती है। रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक लिए भक्तों को काफी इंतजार करना पड़ता है। भक्तों की लम्बी लाइन मंदिरों के बाहर तक होती है।