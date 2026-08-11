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Hathras News: सावन सोमवार: शिवालयों में गूंजा बम बम भोले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: कलशा कांवड़ लेकर गुजरता श्रध्दालुसावन सोमवार: शिवालयों में गूंजा बम भोलेसावन सोमवार: शिवालयों में गूंजा बम भोलेसावन सोमवार: शिवालयों में गूंजा बम भ

Hathras News: सावन सोमवार: शिवालयों में गूंजा बम बम भोले

Hathras News: हाथरस। सावन में शिवभक्ति का अद्भुत अवसर सोमवार को प्राप्त होता है। इसलिए सावन के दूसरे सोमवार को सुबह से शिवमंदिर श्रद्धालुओं से भरे नजर आ रहे थे। शिव स्तुति के लिए भक्तों की भारी भीड़ मंदिरो में उमड़ी थी। विशेष पूजा अर्चना के साथ लोगों ने मनोरथ पूर्ण होने की कामना भगवान भोलेनाथ से की। शहर में करीब एक दर्जन प्राचीन शिव मंदिर हैं। वैसे तो शिव मंदिरों रोजना शिवभक्त पूजा अर्चना के लिए आते हैं लेकिन सावन के सोमवारों को नजारा दर्शनीय होता है। शिव स्तुति के लिए भक्तों में होड़ से लगी रहती है। रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक लिए भक्तों को काफी इंतजार करना पड़ता है। भक्तों की लम्बी लाइन मंदिरों के बाहर तक होती है।

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श्रद्धालुओं की भीड़

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डीएम एसपी ने किया चौबे महादेव का पूजन

सावन के दूसरे सोमवार को सुबह से श्रध्दालुओं की खासी भीड़ रही। इस दौरान डीएम अतुल वत्स व एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने शहर के चौबे वाले महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। भोलेनाथ से सुख समृध्दि की कामना की। बीते दिनों कांवडियों पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में क्या हुआ?
सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिर श्रद्धालुओं से भरे रहे और भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की।
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