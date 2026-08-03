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Hathras News: कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए दिखायेंगे दमखम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए दिखायेंगे दमखम

Hathras News: हाथरस: जनपद में कुश्ती का खेल काफी प्रचलित है। कई नामी पहलवान जनपद ने दिए जिन्होंने देश के विभिन्न स्थानों पर अपने खेल के जरिए परचम लहराया। कौशाम्बी में प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिसका जनपद स्तरीय ट्रॉयल 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। जिला स्टेडियम के उप क्रीडा अधिकारी काशी नरेश यादव ने बताया कि 21 से 23 अगस्त,2026 तक जनपद कौशाम्बी में प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिसका जिला स्तरीय ट्रायल दस अगस्त को सुबह दस बजे से जिला स्टेडियम में होगा। जबकि मंडल स्तरीय ट्रॉयल 11 अगस्त को दोपहर 02ः00 बजे से अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम, अलीगढ में आयोजित की जायेगी।आज

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आयोजित होगी फ्री स्टाइल कुश्तीमाध्यमिक विद्यालयों की जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है। आज सुबह दस बजे से अंडर 14,17 और 19 बालक व बालिका वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता एसएनएसबीडी इंटर कालेज में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता को लेकर आयोजकों ने तैयारियों को पूर्ण कर लिया है। जनपद स्तर पर चयनित खिलाड़ी मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे।

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