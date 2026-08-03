Hathras News: कांवड़िया को मारपीट कर किया घायल, रिपोर्ट दर्ज
Hathras News: सिकंदराराऊ में कावड़ यात्रा के दौरान कांवरियों पर हमला हुआ, जिसमें तीन नामजद आरोपियों और बीस अज्ञातों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एक कांवड़ी ने बताया कि गाली-गलौज के विरोध पर उन पर लाठी-डंडे से हमला किया गया। स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठते सवाल।
Hathras News: सिकंदराराऊ। कावड़ यात्रा के दौरान कांवरियों की सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण दावा करने वाले स्थानीय प्रशासन की लगातार पोल खुल रही है। सोरों से कांवड लेकर सादाबाद जा रहे कांवरियों के साथ मारपीट कर घायल करने के चलते घटना की रिपोर्ट तीन नामजदों सहित बीस अज्ञातों के खिलाफ कोतवाली में दर्ज कराई है। कोतवाली मे रिपोर्ट दर्ज कराते हुए तनवीर सिहं पुत्र राजकुमार निवासी गढी नौकस सादाबाद ने कहा है कि मे सावन माह के चलते अपने ग्राम साथियों के साथ कांवड लेकर सोरों से अपने गांव जा रहे था। तभी रास्ते हबीबपुर पर मे तथा सुमित कुमार पुत्र वीरेन्द्र सिहं हबीबपुर पर पडाके की दुकान पर पडाके खा रहे थे।
तभी वहां पर खडे जितेन्द्र, रोहित पुत्र धर्मपाल एंव राजू पुत्र वीरपाल गाली गलौज करने लगे। जब मैने गाली गलौज का विरोध किया तो उक्त लोगो ने अपने गांव हबीबपुर पर अपने साथी 15-20 लोग अज्ञात बुलाकर एक राय होकर लाठी डण्डो सरिया से मेरे तथा साथियो के साथ मारपीट की जिससे में लहलुहान होकर गिर गया और गम्भीर चोटें आर्ई। वही मारपीट के बाद उक्त लोग जाते समय जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गये। उक्त घटना की रिपोर्ट कोतवाली पुलिस ने तीन नामजद सहित 15, 20 अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर ली है।
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