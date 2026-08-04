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Hathras News: कावंड़ यात्रा ने बिगाड़ी रोडवेज की चाल बाइपास घूम रही बसें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: रोडवेज बसस्टैंड पर यात्रियों के इंतजार में खड़ी बस।कावंड़ यात्रा ने बिगाड़ी रोडवेज चाल बाइपास घूम रहीकावंड़ यात्रा ने बिगाड़ी रोडवेज चाल बाइपास घूम रह

Hathras News: कावंड़ यात्रा ने बिगाड़ी रोडवेज की चाल बाइपास घूम रही बसें

Hathras News: हाथरस। सावन माह में चल रही कांवड़ यात्रा ने रोडवेज की चाल बिगाड़ दी है। रूट पर जाने वाली बसें शहर के अंदर न जाकर बाइपास घूम रही हैं। डिपो की 94 बसों में मात्र 45 बसों का संचालन हो रहा है। डिपो को हर रोज करीब चार लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हरिद्वार, देहरादून, मुरादाबाद आदि रूटों पर कांवड़ यात्रा के चलते बसें अंदर नहीं जा रही है। इस कारण संचालन प्रभाावित हो रहा है। बसों में यात्रियों को मुशिकलों का सामना करना पड़ रहा है। हाथरस डिपो में वर्तमान में 94 बसें हैं। इन बसों का संचालन लोकल व लंबे रूट पर होता है।

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डिपो की बसें हरिद्वार, देहरादून, लखनऊ, मुरादाबाद आदि रूटों पर चलने वाली बसों में कांवड़ यात्रा के चलते प्रभावित हो रहा है। कावंड़ यात्रा के चलते बसें शहर के अंदर नहीं जा र रही है। बसों को बाइपास व अन्य मार्गो से घुमाया जा रहा है। इस कारण डिपो को खासा नुकसान हो रहा है। डिपो के द्वारा रूट डायवर्ट के चलते 45 बसों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही कांवड़ यात्रा के चलते बसों में यात्रियों का भी अभाव हो गया है। डिपो को हर रोज करीब चार लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मामले में एआरएम मंगेश कुमार का कहना है कि कांवड़ यात्रा के चलते बसें बाइपास से गुजर रही है। यात्री भी कम हुए हैं। इस कारण डिपो को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

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