Hathras News: रुक-रुककर बरसे रहे बदरा, मौसम बना रहा सुहावना
Hathras News: मौसम का मिजाज:रुक-रुककर बरसे रहे बदरा, मौसम बना रहा सुहावना रुक-रुककर बरसे रहे बदरा, मौसम बना रहा सुहावना रुक-रुककर बरसे रहे बदरा, मौसम बना रहा सुहावन
Hathras News: हाथरस। सावन महीने में रुक-रुककर चल रहा बारिश का सिलसिला जारी है। बुधवार को भी पूरे दिन मौसम का मिजाज खराब बना रहा और सुबह से लेकर शाम तक कई बार रुक-रुककर कभी झमाझम तो कभी रिमझिम बारिश हुई। बारिश और आसमान में घने काले बादल छाए रहने से मौसम काफी सुहावना बना रहा। इससे लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली। अधिकतम तापमान 31 डिग्री व न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को तड़के से ही मौसम का मिजाज खराब रहा। सुबह छह बजे से ही बारिश का सिलसिला शुरु हो गया। लगभग आधा घंटे तक कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश का सिलसिला थम गया।
लेकिन इसके बाद भी आसमान में बारिश के बादल लदे खड़े रहे। इससे बारिश होने के आसार बने रहे। आसमान में बादल छाए रहने की वजह से गर्मी और उमस से लोगों को काफी राहत मिली। दोपहर 12 बजे एक बार फिर से बारिश का शुरु हो गई। लगभग 15 मिनट तक शहर और आस-पास के इलाके में कभी बूंदा-बांदी तो कभी झमाझम बारिश हुई। शाम को चार बजे फिर से बूंदा-बांदी शुरु हो गई, लेकिन बूंदा-बांदी बारिश में तब्दील नहीं हो सकी। रुक-रुककर हुई बारिश से पूरे दिन न्यूनतम तापमान में गिरावट रही। इससे मौसम काफी खुशनुमा बना रहा। इससे लोगों को गर्मी और चुभनभरी गर्मी से राहत मिली। मौसम जानकारों के मुताबिक अगले तीन से चार दिन तक जिले में मौसम का मिजाज इसी प्रकार बना रहेगा। जिले में मूसलाधार बारिश के साथ ही रिमझिम बारिश का चल रहा सिलसिला जारी रहेगा।
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