Hathras News: गुल्लक के पैसों से सजाया कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर
Hathras News: चंदपा क्षेत्र के मीतई में बच्चों ने तैयार किया सेवा शिविर गुल्लक के पैसों से सजाया कांवड़ियों के लिए सेवा शिविरगुल्लक के पैसों से सजाया कांवड़ियों के
Hathras News: हाथरस: मीतई में भक्ति, श्रद्धा और सेवा की एक अद्भुत मिसाल पेश करते हुए मीतई स्थित शर्मा फार्म हाउस में नन्हे-मुन्ने बच्चों द्वारा कांवड़ यात्रियों के लिए विश्राम और सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। बच्चों का यह निस्वार्थ प्रयास आज पूरे क्षेत्र में चर्चा और प्रेरणा का विषय बना हुआ है। इस सेवा शिविर की मुख्य प्रेरणा गाँव के ही बुजुर्ग बाबा बद्री प्रसाद शर्मा हैं। उनके मार्गदर्शन में लक्ष्य, गर्वित, तनुज और तनवी नाम के बच्चों ने अपने माता-पिता से एक-एक रुपया जोड़कर शिविर के लिए धनराशि एकत्र की। बच्चों के इस सेवा भाव को देखकर उनके साथ परिवार के ही ओर बच्चे ऋतु, नंदनी, याचना और वैभवी जैसे अन्य बाल सहयोगी भी जुड़ गए।
मीतई के शर्मा फार्म हाउस पर लगाए गए इस कैंप में कांवड़ियों के विश्राम के साथ-साथ चाय, ठंडा पानी और नाश्ते की उत्तम व्यवस्था की गई है। नन्हे बच्चों के मन में शिवभक्तों के प्रति यह आदर और सेवा की भावना देखकर अब परिवार के बड़े-बुजुर्ग और आसपास के ग्रामीण भी दिल खोलकर इस शिविर में अपना सहयोग दे रहे हैं। इस मौके पर मौजूद बद्री प्रसाद शर्मा, रामनिवास शर्मा, पवन कुमार शर्मा, सुभाष शर्मा, होमेश्वर शर्मा, गोपाल शर्मा, धर्वेंद्र शर्मा, राजेश शर्मा वेदप्रकाश शर्मा, आदि का भरपूर सहयोग रहा।
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