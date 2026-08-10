Hathras News: गुल्लक के पैसों से सजाया कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर

Hathras News: हाथरस: मीतई में भक्ति, श्रद्धा और सेवा की एक अद्भुत मिसाल पेश करते हुए मीतई स्थित शर्मा फार्म हाउस में नन्हे-मुन्ने बच्चों द्वारा कांवड़ यात्रियों के लिए विश्राम और सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। बच्चों का यह निस्वार्थ प्रयास आज पूरे क्षेत्र में चर्चा और प्रेरणा का विषय बना हुआ है। इस सेवा शिविर की मुख्य प्रेरणा गाँव के ही बुजुर्ग बाबा बद्री प्रसाद शर्मा हैं। उनके मार्गदर्शन में लक्ष्य, गर्वित, तनुज और तनवी नाम के बच्चों ने अपने माता-पिता से एक-एक रुपया जोड़कर शिविर के लिए धनराशि एकत्र की। बच्चों के इस सेवा भाव को देखकर उनके साथ परिवार के ही ओर बच्चे ऋतु, नंदनी, याचना और वैभवी जैसे अन्य बाल सहयोगी भी जुड़ गए।