Hathras News: जर्जर विद्यालय में नहीं मिले छात्र,मान्यता प्रत्याहरण का नोटिस

Hathras News: हाथरस: नगला हेमराज स्थित संजय गांधी हरियाणा उ.मा विद्यालय की शिकायत मिलने के बाद पिछले दिनों बीएसए ने औचक निरीक्षण कर जमीनी हकीकत देखी। विद्यालय जर्जर हालातों में मिला। इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान न तो कोई शिक्षक मिला और न ही छात्र। बीएसए ने अब स्कूल संचालकों को मान्यता प्रत्याहरण किए जाने का कारण बताओं नोटिस जारी किया है। एक माह के अंदर स्कूल संचालक को नोटिस का जवाब देना होगा। 23 जुलाई को बीएसए रणवीर सिंह ने विद्यालय का आकस्मिक य निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय परीक्षण एवं विद्यालय की विक भौतिक स्थिति के आधार पर निम्न गंभीर तथ्य प्रकाश में आए कि विद्यालय परिसर की बाउण्ड्री वाल पूर्णतः क्षतिग्रस्त /टूटी हुई पाई गई।

विद्यालय भवन अत्यन्त जर्जर एवं उपयोग हेतु अनुपयुक्त अवस्था में पाया गया। भवन की भौतिक स्थिति से स्पष्ट परिलक्षित हुआ कि भवन का दीर्घकाल से अनुरक्षण एवं उपयोग नहीं किया गया है तथा वह छात्रों के शिक्षण कार्य हेतु सुरक्षित नहीं है। निरीक्षण के समय विद्यालय में कोई भी छात्र/छात्रा उपस्थित नहीं पाया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं स्थल की परिस्थितियों से विद्यालय में छात्र नामांकन शून्य अथवा नगण्य होना परिलक्षित हुआ। निरीक्षण के समय विद्यालय में कोई भी अध्यापक, कर्मचारी अथवा अन्य स्टाफ कार्यरत अथवा उपस्थित नहीं पाया गया। परिस्थितियों से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विद्यालय मान्यता प्रदान कए जाने के मूल उद्देश्यों एवं शर्तों के अनुरूप संचालित नहीं हो रहा है। तथा विद्यालय की वर्तमान स्थिति छात्रों के अध्ययन-अध्यापन एवं उनकी सरक्षा की दृष्टि से भी उपयक्त नहीं है।शासनादेश 26 सितम्बर, 2023 के बिन्दु संख्या-8 में यह स्पष्ट प्राविधान किया गया है कि यदि किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में मांन्यता की मूलभूत शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है। अथवा विद्यालय का संचालन वास्तविक रूप से नहीं हो रहा है अथवा विद्यालय भवन शिक्षण कार्य हेतु अनुपयुक्त / जर्जर अवस्था में है । अथवा विद्यालय निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहा है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जा सकती है। प्रथम दृष्टया उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि आपका विद्यालय उपर्युक्त शासनादेश में वर्णित मानकों एवं शर्तों का पालन करने में असफल रहा है। फलस्वरूप, आपके विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण किए जाने हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान हैं। नोटिस की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर अपना स्पष्ट, तथ्यपरक एवं साक्ष्य-समर्थित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। विद्यालय संचालक को स्पष्टीकरण के साथ विद्यालय भवन की वर्तमान संरचनात्मक स्थिति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/अधिकृत अभियन्ता का प्रमाण-पत्र । वर्तमान छात्र नामांकन एवं उपस्थिति से संबंधित अभिलेख । कार्यरत समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों का विवरण तथा उपस्थिति अभिलेख । विद्यालय के नियमित संचालन के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य । अन्य कोई अभिलेख अथवा तथ्य, जिन्हें आप अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत करना उचित समझें। नोटिस में यह भी स्पष्ट है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर आपका स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य ( प्राप्त नहीं होते हैं अथवा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषजनक अथवा तथ्यहीन पाया जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है । तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर नियमानुसार विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से संपादित कर दी जाएगी।