Hathras News: आनलाइन डेली मॉनीटरिंग में बंद मिले आंगनबाड़ी केंद्र, दिए कार्रवाई के निर्देश

Hathras News: निरीक्षण:आनलाइन डेली मॉनीटरिंग में बंद मिले आंगनबाड़ी केंद्र, दिए कार्रवाई के निर्देश आनलाइन डेली मॉनीटरिंग में बंद मिले आंगनबाड़ी केंद्र, दिए कार्रवा

Hathras News: हाथरस। मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित द्वारा सोमवार को बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय हाथरस शहर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय श्वेता कुमारी, मुख्य सेविका उपस्थित मिलीं। ओमवती मुख्य सेविका/प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, अनुपस्थित मिलीं। बताया गया कि ओमवती की ड्यूटी ग्राम पंचायत नगला नन्दू कांवड़ शिविर में सुबह सात बजे से दोपहर 2.00 बजे तक लगी होने के कारण उपस्थित नहीं हैं। संगीता व्यास, ब्लाक कोर्डीनेटर अनुपस्थित मिलीं, व्यास 10 से 12 अगस्त 2026 तक का अवकाश प्रार्थना पत्र उपस्थिति पंजिका में रखा मिला, अवकाश प्रार्थना पत्र किसी सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नहीं था। बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया कि व्यास को सचेत किया जाए कि भविष्य में अवकाश की पूर्व स्वीकृति उपरान्त ही अवकाश पर जाना सुनिश्चित करें।

कार्यालय में उपस्थित कर्मचारी निरीक्षण के समय कार्यालय में आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड-14 की आंगनबाड़ी कार्यकत्री संतोष कुमारी, ऊषादेवी, आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड 15 से रक्षा यादव, राजकुमारी, मीनू वर्मा और नीलम उपस्थित मिलीं। बताया गया कि वह सभी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के प्रथम गर्भवती महिलाओं के फार्म ऑनलाइन कराये जाने हेतु उपस्थित हुई हैं।

पुनः उपस्थिति के निर्देश कार्यालय में एक कक्ष में पुराने अभिलेख, कुछ कार्टून एवं बच्चों के बैठने के लिए मैट रखी मिली। उपस्थित मुख्य सेविका को कक्ष से सामान हटाकर यथा स्थान रखवाये जाने एवं मैट को संबंधित केन्द्र पर भिजवाए जाने के निर्देश दिए।

समाग्री वितरण निर्देश कार्यालय के हॉल में महिला कल्याण विभाग द्वारा निर्गत नारी शक्ति सम्बन्धी पुस्तिका, कलैण्डर, पम्पलेट काफी मात्रा में रखे मिले। इस पर सीडीओ द्वारा नियमानुसार तत्काल वितरण कराये जाने के निर्देश उपस्थित मुख्य सेविका को दिए। भरे हुए 36 सलैण्डर भी हॉल में रखे मिले। जिनको संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र पर भिजवाए जाने के निर्देश दिए।

पोषण ट्रेकर की जानकारी सीडीओ पीएन दीक्षित द्वारा पोषण ट्रेकर एप पर आनलाइन डेली मॉनीटरिंग पर देखा गया तो आंगनबाड़ी केंद्र कांशीराम कॉलोनी और सीकनापान गली 826 बंद मिले। बाल विकास परियोजना अधिकारी बन्द मिलने वाले केंद्रों की आंगनबाड़ी कार्यकत्री के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। पोषण ट्रेकर एप पर हाथरस शहर के 01 से 08 सेक्टर में पंजीकृत बच्चों की संख्या 16802 है। जिनमें से 13909 का वजन किया गया, जो कुल बच्चों का 82.78 प्रतिशत है। सीडीओ द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया कि वह समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। जिससे केंद्र प्रतिदिन समय से खुलें। जिला कार्यकम अधिकारी निरीक्षण में पाई गई कमियों का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

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