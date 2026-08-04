Hathras News: गले में संक्रमण और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी
Hathras News: स्वास्थ्य:गले में संक्रमण और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी गले में संक्रमण और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी गले में संक्रमण और वायरल ब
Hathras News: हाथरस। मौसम में उतार-चढ़ाव का असर सेहत पर दिखाई देने लगा है। वायरल बुखार, गले में संक्रमण, खांसी, जुकाम और शरीर दर्द के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
बागला संयुक्त जिला अस्पताल की स्थिति
बागला संयुक्त जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन वायरल बुखार और गले के संक्रमण से संबंधित करीब 300 मरीज पहुंच रहे हैं। मंगलवार को अस्पताल की ओपीडी में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 1650 से अधिक नए और पुराने मरीज पहुंचे।
डॉक्टरों का बयान
बागला संयुक्त जिला अस्पताल के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. केके शर्मा बताया कि दिन में तेज धूप और उमस के साथ बीच-बीच में हो रही बारिश से संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिल रहा है। कई मरीज तेज बुखार, गले में दर्द, खांसी, सिरदर्द और कमजोरी की शिकायत लेकर आ रहे हैं। मंगलवार जिला अस्पताल में 1600 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचे।
एसपी की सलाह
इनमें से करीब 300 लोग वायरल बुखार, खांसी व गले में दर्द की समस्या से पीड़ित रहे। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. सूर्य प्रकाश ने बताया कि बुखार या गले में दर्द होने पर चिकित्सक की परामर्श से ही उपचार कराएं। संक्रमण के लक्षण दिखने पर भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। पांच से 15 साल तक के बच्चों व किशोरों का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है।
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प्रश्न और उत्तर
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