Hathras News: बारिश के मौसम में बढ़े घबराहट-बेचैनी के मरीज
Hathras News: जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का होता उपचार जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का होता उपचार - इमरजेंसी वार्ड में रोजाना 30 मरीज
Hathras News: हाथरस, संवाददाता। बारिश मौसम में घबराहट और बेचैनी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रोजाना 30 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। चिकित्सक इन मरीजों को दवा के साथ बचाव की सलाह दे रहे हैं। बारिश का मौसम अपने साथ कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं भी साथ लेकर आता है। मौसम में उमस बढ़ने से लोग घबराहट और बेचैनी का शिकार हो रहे हैं। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में रोजाना 30 मरीज इस परेशानी के उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। चिकित्सक इन मरीजों का उपचार करते हैं। इनमें से कुछ मरीजों को भर्ती करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है।
जिला अस्पताल के फिजीशियन डॉ. अवधेश का कहना है कि इस मौसम में लोगों को अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए। परेशानी होने पर चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए।-इन बातों का रखें ख्याल-- स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं।- तनाव न लें।-खानपान का विशेष ख्याल रखें।- पुरानी बीमारियों की दवा लेते रहें।- परेशानी होने पर चिकित्सक की सलाह लें।
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