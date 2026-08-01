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Hathras News: अधिष्ठापन समारोह में सौंपी गई जिम्मेदारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: अलीगढ़ रोड़ स्थित रिसोर्ट में आयोजित हुआ कार्यक्रम अधिष्ठापन समारोह में सौंपी गईअधिष्ठापन समारोह में सौंपी गईअधिष्ठापन समारोह में सौंपी गईअधिष्ठापन

Hathras News: अधिष्ठापन समारोह में सौंपी गई जिम्मेदारी

Hathras News: हाथरस, संवाददाता। इनरव्हील क्लब ऑफ हाथरस रॉयल के अधिष्ठापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वाइस चेयरमैन सोनल बंसल तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में सीजीआर श्वेता सिंघल एवं आगरा क्लब की अध्यक्ष पिंकी जैन रहीं।नवनियुक्त पदाधिकारियों को कार्यभार सौंपा गया। क्लब की अध्यक्ष राधा गावर ने नयी अध्यक्ष दीप्ति बूटिया को कॉलर पहनाया। सचिव सीमा सबलोक ने नवनियुक्त सचिव डॉ. लक्ष्मी अरोरा को बैज लगाकर नवीन दायित्व सौंपा। कोषाध्यक्ष पूजा सिंह ने पायल गुलाटी तथा आईएसओ डॉ. लक्ष्मी अरोरा ने दीपिका शर्मा को एडिटर दीप्ति बूटिया ने नेहा गुप्ता को बैज लगाकर नये दायित्व सौंपे।राधा गावर, दीप्ति बूटिया, सीमा सबलोक, डॉ. लक्ष्मी अरोरा, पूजा सिंह, पायल गुलाटी, दीपिका शर्मा, नेहा गुप्ता, ज्योति गोयल, दीप्ति अग्रवाल, शालिनी,अंजू दीपक, भारती गोयल, कमलेश अरोरा, सुमन, नूपुर, मीना, रेनू, रीना, नीतू, लीना, तनु, सपना, ममता, जिया आदि सदस्य उपस्थित रहे।

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