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Hathras News: मंजू लता वार्ष्णेय ने अध्यक्ष पद का कार्यभार किया ग्रहण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: मंजू लता वार्ष्णेय ने अध्यक्ष पद का कार्यभार किया ग्रहण

Hathras News: हाथरस, संवाददाता। इनरव्हील क्लब ऑफ हाथरस जागृति का अधिष्ठापन समारोह शुक्रवार को अलीगढ रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में हुआ। इस दौरान मंजू लता वार्ष्णेय ने क्लब के अध्यक्ष व मधुराज शर्मा ने सचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वायस चेयरमैन सोनल बंसल रहीं। डिस्ट्रिक्ट बाइस चेयरमैन ज्योती मित्तल ,डिस्ट्रिक्ट ट्रैजरार मंजू पारिक विशेष अथिती रहीं। आगरा क्लब की सीजीआर, अलीगढ क्लब की जैडपीसी पूनम वार्ष्णेय एवं अन्य सहयोगी भी अथिती रहीं। उपाध्यक्ष रजनी आंधीवाल, कोषाध्यक्ष पूनम खेमका, मीनू अग्रवाल ने भी अपना पद ग्रहण किया । कार्यक्रम का संचालन रजनी आंधीवाल व दीप्ति वार्ष्णेय ने किया। कीर्ति वार्ष्णेय के द्वारा गणेश वंदना व स्वागत गान प्रस्तुत किया गया।

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आथित्य सत्कार के साथ सभी को सुन्दर उपहार वितरित किए गए। कार्यक्रम में एक निर्धन छात्रा वर्ष पर्यन्त की स्कूल की फीस दी गई। जल संरक्षण के उद्देश्य से एक पुस्तक का विमोचन कर उसकी 500 प्रतियां वितरित की गयीं। पांच नये सदस्य भी बनाये गए। कार्यक्रम में अध्यक्ष मंजूलता वार्ष्णेय, सचिव मधुराज शर्मा, उपाध्यक्ष रजनी आंधीवाल, सी जी आर गुंजन दीक्षित, पूनम खेमका ,मीनू अग्रवाल, सीमा वार्ष्णेय, नमृता,दीप्ती, नीलम,पवन, सुमन अग्रवाल, सुमन गोयल, गुंजन गर्ग, सुनीता, हेमलता, रूपा, रेखा, निशी, रामा, अर्चना, मधुबाला, रेखा, आशा, साधना वार्ष्णेय, कीर्ति, अलका, लीला खनडेलवाल, रश्मी, रंजना दीपिका मेघा राधा अर्चना रमा आदि मौजूद रहीं।

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