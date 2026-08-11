Hathras News: न्यू इमरजेंसी का निरीक्षण कर परखी अफसरों ने हकीकत
Hathras News: न्यू इमरजेंसी का निरीक्षण करते डीएम व एसपी न्यू इमरजेंसी का निरीक्षण कर अफसरों ने हकीकतन्यू इमरजेंसी का निरीक्षण कर अफसरों ने हकीकतन्यू इमरजेंसी का नि
Hathras News: हाथरस: जनपदवासियों को बेहतर एवं सुगम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बागला संयुक्त चिकित्सालय की आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं विस्तारित किया जा रहा है। डीएम व एसपी ने सोमवार को निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को परखा और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। डीएम ने कहा कि पिछले लगभग दो माह से बागला अस्पताल की इमरजेंसी व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। अस्पताल परिसर में लंबे समय से अनुपयोगी पड़े भवन के निचले तल को चिन्हित कर उसका जीर्णोद्धार एवं रिनोवेशन कराया जा रहा है, जिसमें इमरजेंसी को स्थानांतरित करने की तैयारी है।
वर्तमान में इमरजेंसी में सीमित स्थान के कारण लगभग 5 से 7 बेड की ही व्यवस्था हो पाती थी तथा अतिरिक्त मरीजों को स्थिर करने के बाद वार्ड में भेजना पड़ता था। नई व्यवस्था के बाद यहां लगभग 18 बेड लगाए जा सकेंगे, जिससे एक साथ अधिक मरीजों को बेहतर आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट को हाल ही में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से संचालित कराया गया है, जिससे अब ऑक्सीजन की आपूर्ति वहीं से की जा रही है। प्रस्तावित नई इमरजेंसी के निकट ही लगभग 50 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट भी तैयार की जा रही है। ऐसे में गंभीर अवस्था वाले मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर इमरजेंसी से तत्काल क्रिटिकल केयर यूनिट में स्थानांतरित किया जा सकेगा, जिससे गंभीर मरीजों के उपचार एवं मेडिकल मैनेजमेंट में काफी सुविधा होगी। डीएम ने कहा कि नई इमरजेंसी बनने से बागला संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों एवं तीमारदारों की भीड़ को व्यवस्थित करने में काफी मदद मिलेगी और अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। डीएम ने अस्पताल परिसर में संचालित आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सालय को पुरानी आपातकालीन कक्ष में स्थानांतरित किये जाने की कार्य योजना तैयार करने तथा परिसर से बीएस0ए कार्यालय, डी0आई0ई0टी0 कार्यालय तथा सार्वजनिक पुस्तकालय को जोड़ने के लिए एक सुगम मार्ग को बनाये जाने हेतु अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, मार्ग बन जाने से छात्र-छात्राओं को पुस्तकालय जाने में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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