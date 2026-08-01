Hathras News: जैतई में अवैध खनन पर नायब तहसीलदार का छापा, डंपर-जेसीबी जब्त
Hathras News: जैतई में अवैध खनन पर नायब तहसीलदार का छापा, डंपर-जेसीबी जब्तजैतई में अवैध खनन पर नायब तहसीलदार का छापा, डंपर-जेसीबी जब्तजैतई में अवैध खनन पर नायब तहसी
Hathras News: सादाबाद। शनिवार को गांव जैतई में अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर नायब तहसीलदार प्रतीक्षा कटारा ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान एक डंपर और एक जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया गया। नायब तहसीलदार ने बताया कि सूचना मिली थी कि गांव जैतई स्थित एक खेत में बिना अनुमति के मिट्टी का खनन किया जा रहा है। मौके पर पहुंचने पर डंपर और जेसीबी की सहायता से मिट्टी का अवैध खनन होता मिला। इसके बाद दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर संबंधित पक्ष से खनन संबंधी वैध अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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