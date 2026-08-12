Hathras News: शादी के बाद पति पर नपुंसक होने का आरोप

Hathras News: सिकंदराराऊ। दो माह पूर्व हुई शादी के बाद पति पर नपुंसक होने का आरोप लगाते हुए लड़की ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया है। जिसको लेकर आरोपी युवक के पिता द्वारा अपने पुत्र की दो बार डॉक्टरी कराई गई जिसमें पूर्ण रूप से लड़के के स्वस्थ होने की रिपोर्ट आई है। मामले को लेकर दोनों पक्ष के लोग मंगलवार की दोपहर दर्जनो की संख्या में कोतवाली पर पहुंच गए जिसको लेकर जमकर नोंकझोंक हुई। वहीं युवक के पिता ने उसके ससुरालीजनों के खिलाफ लड़के पर नपुंसक होने का गलत आरोप लगाने के चलते कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

जानकारी के अनुसार कस्बा निवासी युवती की शादी 12 जून को कस्बा निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही युवती ने पति के नपुंसक होने की अपनी मां को जानकारी दी। जिसकी शिकायत युवक के पिता से लड़की के परिजनों ने की। उसके बाद युवक का उसके पिता द्वारा दो नामचीन पैथोलॉजी पर जांच कराई गई जिनकी रिपोर्ट में युवक पूर्ण रूप से स्वस्थ और नपुंसक नहीं निकला। जिसको लेकर युवक के पिता ने कहा है कि मेरे पुत्र पर नपुंसक होने का आरोप लगाकर उसकी बदनामी करने का जो प्रयास किया गया है। उसके खिलाफ वह ससुरालीजन के खिलाफ न्यायालय की शरण में कार्रवाही के लिए जाएंगे। वहीं दूसरी और घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लड़की पक्ष की ओर से कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई है।