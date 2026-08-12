Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hathras News: शादी के बाद पति पर नपुंसक होने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

Hathras News: सिकंदराराऊ में एक युवती ने शादी के बाद पति पर नपुंसक होने का आरोप लगाया है। आरोपी युवक के पिता ने डॉक्टर से जांच कराई और युवक को स्वस्थ बताया। दोनों परिवारों के बीच विवाद बढ़ गया है, और युवक के पिता ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। युवती ने मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी है।

Hathras News: शादी के बाद पति पर नपुंसक होने का आरोप

Hathras News: सिकंदराराऊ। दो माह पूर्व हुई शादी के बाद पति पर नपुंसक होने का आरोप लगाते हुए लड़की ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया है। जिसको लेकर आरोपी युवक के पिता द्वारा अपने पुत्र की दो बार डॉक्टरी कराई गई जिसमें पूर्ण रूप से लड़के के स्वस्थ होने की रिपोर्ट आई है। मामले को लेकर दोनों पक्ष के लोग मंगलवार की दोपहर दर्जनो की संख्या में कोतवाली पर पहुंच गए जिसको लेकर जमकर नोंकझोंक हुई। वहीं युवक के पिता ने उसके ससुरालीजनों के खिलाफ लड़के पर नपुंसक होने का गलत आरोप लगाने के चलते कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

जानकारी के अनुसार कस्बा निवासी युवती की शादी 12 जून को कस्बा निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही युवती ने पति के नपुंसक होने की अपनी मां को जानकारी दी। जिसकी शिकायत युवक के पिता से लड़की के परिजनों ने की। उसके बाद युवक का उसके पिता द्वारा दो नामचीन पैथोलॉजी पर जांच कराई गई जिनकी रिपोर्ट में युवक पूर्ण रूप से स्वस्थ और नपुंसक नहीं निकला। जिसको लेकर युवक के पिता ने कहा है कि मेरे पुत्र पर नपुंसक होने का आरोप लगाकर उसकी बदनामी करने का जो प्रयास किया गया है। उसके खिलाफ वह ससुरालीजन के खिलाफ न्यायालय की शरण में कार्रवाही के लिए जाएंगे। वहीं दूसरी और घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लड़की पक्ष की ओर से कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Marriage

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।