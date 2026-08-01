Hathras News: इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा, नोकझोंक
Hathras News: इमरजेंसी वार्ड में होता हंगामास्पताल स्टाफ से हुई नोकझोंक - सुरक्षा कर्मियों ने समझा-बुझाकर मामला किया शांत हाथरस, संवाददाता। इलाज में लापरवाही बरत
Hathras News: हाथरस, संवाददाता। इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तीमरदार ने हंगामा काटा। उसकी अस्पताल स्टाफ से नोकझोंक भी हुई। अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने उसे समझा-बुझाकर मामला शांत किया। एक बुजुर्ग को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इसके लिए परिजनों ने उसे जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया था। इमरजेंसी वार्ड में उसका उपचार चल रहा था। बुजुर्ग के साथ मौजूद एक तीमारदार अस्पताल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। अस्पताल स्टाफ ने उसे समझाने का प्रयास किया। लेकिन, वह समझने के लिए तैयार नहीं था।
इससे इमजेंसी वार्ड में हंगामा खड़ा हो गया। मौके पर अन्य मरीजों व तीमारदारों की भीड़ एकत्रित हो गई। इमरजेंसी वार्ड में हंगामा होता देख वहां तैनात सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंच गया। अस्ताल स्टाफ और सुरक्षा कर्मी ने तीमारदार को समझा-बुझाकर मामाला शांत किया।-किसी बात को लेकर हंगामा हुआ होगा। बाद में मामला शांत हो गया होगा। मामला मुझ तक नहीं पहुंचा।- डॉ0 सूर्यप्रकाश, सीएमएस, जिला अस्पताल, हाथरस।
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