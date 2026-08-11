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Hathras News: अचानक ऑटो रिक्शा के सामने घोड़ा आ जाने से चार सवारियां घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: घोड़ा आने से क्षतिग्रस्त हुआ ऑटो रिक्शा। अचानक ऑटो रिक्शा के सामने आ जाने से चारअचानक ऑटो रिक्शा के सामने आ जाने से चारअचानक ऑटो रिक्शा के सामने आ जान

Hathras News: अचानक ऑटो रिक्शा के सामने घोड़ा आ जाने से चार सवारियां घायल

Hathras News: सहपऊ। क्षेत्र के गांव मढ़ाका के पास सोमवार को सड़क पर अचानक घोड़े के आ जाने से एक ऑटो रिक्शा की उससे टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो रिक्शा चालक प्रमोद कुमार पुत्र जयवीर सिंह निवासी मानिकपुर सहित चार अन्य ओटो में बैठे लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने घायलों को ऑटो से बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा सवारियों को लेकर जा रहा था। इसी दौरान मढ़ाका के पास अचानक घोड़ा सड़क पर आ गया, जिससे ऑटो रिक्शा की उससे टक्कर हो गई।

हादसे में ऑटो में सवार चार लोगों को चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी ने बताया कि घटना के संबंध में अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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