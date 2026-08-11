Hathras News: अचानक ऑटो रिक्शा के सामने घोड़ा आ जाने से चार सवारियां घायल
Hathras News: घोड़ा आने से क्षतिग्रस्त हुआ ऑटो रिक्शा। अचानक ऑटो रिक्शा के सामने आ जाने से चारअचानक ऑटो रिक्शा के सामने आ जाने से चारअचानक ऑटो रिक्शा के सामने आ जान
Hathras News: सहपऊ। क्षेत्र के गांव मढ़ाका के पास सोमवार को सड़क पर अचानक घोड़े के आ जाने से एक ऑटो रिक्शा की उससे टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो रिक्शा चालक प्रमोद कुमार पुत्र जयवीर सिंह निवासी मानिकपुर सहित चार अन्य ओटो में बैठे लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने घायलों को ऑटो से बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा सवारियों को लेकर जा रहा था। इसी दौरान मढ़ाका के पास अचानक घोड़ा सड़क पर आ गया, जिससे ऑटो रिक्शा की उससे टक्कर हो गई।
हादसे में ऑटो में सवार चार लोगों को चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी ने बताया कि घटना के संबंध में अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।