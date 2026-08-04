Hathras News: सेवा भारती कार्यालय पर मेंहदी प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ
Hathras News: सेवा भारती कार्यालय पर मेंहदी प्रशिक्षण में मौजूद पदाधिकारी। सेवा भारती कार्यालय पर मेंहदी का हुआ शुभारंभसेवा भारती कार्यालय पर मेंहदी का हुआ शुभारंभ
Hathras News: हाथरस। मंगलवार को सेवा भारती कार्यलय रमनपुर मार्ग पर मेंहदी प्रशिक्षण शिविर का शुभारम्भ हुआ। मुख्य अतिथि बीरेंद्र वार्ष्णेय प्रांतीय उपाध्यक्ष सेवा भारती, डाक्टर राजवीर सिंह ब्रज प्रदेश के पदाधिकारीयों ने आगामी होने बाले कार्यक्रमों के बारे में बताया। बस्तियों में बहनो के लिए मेंहदी लगाने के लिए स्टॉल लगाई जाएंगी। कार्यक्रम सेवा भारती की शिक्षिका एवं मेहदी लगाने वाली बहनों ने उत्साह पूर्वक मेहंदी लगाई। कार्यक्रम में सेवा भारती के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर डौली माहौर क्षेत्रीय मंत्री, अन्नू विमल ब्रज प्रान्त वैभब, महिला सह प्रमुख सेवा प्रमुख ललित किशोर अग्रवाल, योगेश वागड़ी, डाक्टर वीपी सिंह, भंवर सिंह पौरुष, बासुदेव माहौर, भावतेंद्र पाल, राजीव आर्य, अनिल अग्रवाल, मंजू आर्य, कल्पना वार्ष्णेय, अलका वार्ष्णेय, रेनू जैन, सीमा गोयल आदि मौजूद रहीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।