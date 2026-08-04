Hathras News: सेवा भारती कार्यालय पर मेंहदी प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ

Hathras News: हाथरस। मंगलवार को सेवा भारती कार्यलय रमनपुर मार्ग पर मेंहदी प्रशिक्षण शिविर का शुभारम्भ हुआ। मुख्य अतिथि बीरेंद्र वार्ष्णेय प्रांतीय उपाध्यक्ष सेवा भारती, डाक्टर राजवीर सिंह ब्रज प्रदेश के पदाधिकारीयों ने आगामी होने बाले कार्यक्रमों के बारे में बताया। बस्तियों में बहनो के लिए मेंहदी लगाने के लिए स्टॉल लगाई जाएंगी। कार्यक्रम सेवा भारती की शिक्षिका एवं मेहदी लगाने वाली बहनों ने उत्साह पूर्वक मेहंदी लगाई। कार्यक्रम में सेवा भारती के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर डौली माहौर क्षेत्रीय मंत्री, अन्नू विमल ब्रज प्रान्त वैभब, महिला सह प्रमुख सेवा प्रमुख ललित किशोर अग्रवाल, योगेश वागड़ी, डाक्टर वीपी सिंह, भंवर सिंह पौरुष, बासुदेव माहौर, भावतेंद्र पाल, राजीव आर्य, अनिल अग्रवाल, मंजू आर्य, कल्पना वार्ष्णेय, अलका वार्ष्णेय, रेनू जैन, सीमा गोयल आदि मौजूद रहीं।