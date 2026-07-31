Hathras News: पूरे दिन गर्मी के तल्ख तेवर और उमस ने बढ़ाई मुश्किल

Hathras News: हाथरस। तीन दिन पहले हुई जिले में मूसलाधार बारिश के बाद न्यूनतम तापमान लुढ़कने और मौसम सुहाना होने से भले ही लोगों को गर्मी और उमस के सितम से राहत मिली हो, लेकिन बारिश थमने के साथ ही गर्मी और उमस का सितम जस का तस बना हुआ है। गुरुवार को भी पूरे दिन गर्मी और उमस के सितम से लोग खासे परेशान रहे। अधिकतम तापमान 36 डिग्री व न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार सुबह से ही तेज धूप ने दस्तक दी। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, वैसे-वैसे गर्मी और उमस का प्रकोप बढ़ता गया। दोपहर में गर्मी के चलते हर कोई बेहाल दिखा।

सबसे ज्यादा परेशानी का सामना स्कूली बच्चों को करना पड़ा। दोपहर में जब छुट्टी के बाद बच्चे अपने-अपने घरों के लिए रवाना हुए थे गर्मी से वह बेहाल दिखे। स्कूली वाहनों में बच्चे पसीनों से सराबोर दिखे। महिलाएं और युवतियां भी गर्मी से बचाव को लेकर तमाम जुगत करती रहीं। महिलाएं और युवतियां छाता साथ ले जाते हुए और दुपट्टा चेहरो से बांधकर जाती दिखीं, जिससे की धूप से बचाव हो सकें, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। सुबह से शाम तक लोग गर्मी से बचाव को लेकर तमाम जतन करते रहे, लेकिन कोई राहत मिलती नहीं दिखी। शाम को भी गर्मी और उमस की वजह से लोग परेशान दिखे। जिसके चलते लोगों को रात को भी एसी और कूलर की हवा का सहारा लेना पड़ा। जिससे की उन्हें गर्मी और उमस के प्रकोप से राहत मिले सकें, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कुल मिलाकर बीच-बीच में रुक-रुककर हो रही बारिश लोगों को गर्मी से जरुर राहत दे रही है, लेकिन बारिश थमने के साथ निकल रही तेज धूप और उमस लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है।