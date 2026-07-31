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Hathras News: दवा से लेकर पर्चा काउंटर तक मरीजों की लगीं लंबी-लंबी कतारें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: स्वास्थ्य:दवा से लेकर पर्चा काउंटर तक मरीजों की लगीं लंबी-लंबी कतारें दवा से लेकर पर्चा काउंटर तक मरीजों की लगीं लंबी-लंबी कतारें दवा से लेकर पर्चा का

Hathras News: दवा से लेकर पर्चा काउंटर तक मरीजों की लगीं लंबी-लंबी कतारें

Hathras News: हाथरस। जिले में रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते अधिकांश लोग वायरल संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी से लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इसके अलावा त्वचा रोग भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक दिन के गुरु पूर्णिमा के अवकाश के बाद गुरुवार को खुले शहर के बागला संयुक्त जिला अस्पताल की ओपीडी में लगभग 1800 से अधिक मरीज पहुंचे। ओपीडी में चिकित्सकों के कक्ष के बाहर मरीजों की कतारें लगी रहीं। जिसके चलते मरीजों को दिखाने के लिए काफी देर इंतजार करना पड़ा। तब कहीं जाकर उनका नंबर आया। बता दें कि कभी बारिश तो कभी तेज धूप निकल रही है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं, तेज धूप निकलने की वजह से लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। इसी मौसम की वजह से वायरल संक्रमण बढ़ रहा है। लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, त्वचा रोग व अन्य बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। गुरुवार को शहर के बागला संयुक्त जिला अस्पताल में की ओपीडी में 1800 से अधिक मरीज पहुंचे। पर्चा पंजीकरण काउंटर, दवा काउंटर से लेकर ओपीडी में चिकित्सकों के कक्ष के बाहर सुबह आठ बजे से ही मरीजों की लंबी-लंबी कतारें लग गई। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, वैसे-वैसे अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती गई। चिकित्सकों को दिखाने के लिए मरीजों को काफी देर लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा। तब कहीं जाकर उनका नंबर आया। ऐसा ही कुछ तस्वीर पैथोलॉजी लैब, सीटी स्कैन व एक्स-रे कक्ष के बाहर दिखाई दी। जहां मरीज जांच कराने के लिए काफी देर लाइन में लगकर अपने नंबर का इंतजार करते देखे गए। ऐसा ही कुछ हाल शहर के निजी चिकित्सकों के यहां बना हुआ है। चिकित्सक द्वारा मरीजों को दवा के साथ ही वायरल से बचाव का परामर्श दिया जा रहा है। साथ ही जिन मरीजों की जांच की आवश्यकता है उनकी सीवीसी जांच कराई जा रही है.

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वर्जन:

लोगों को इस मौसम में स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सोमवार को ओपीडी में 1800 से अधिक नए और पुराने मरीज पहुंचे। इन मरीजों में वायरल, सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी और त्वचा संबंधी रोग से पीड़ित थे। सभी मरीजों को चिकित्सकों द्वारा देखा गया। जिन मरीजों की जांच की आवश्यकता थी उनकी जांच भी कराई गई। साथ ही मरीजों को मौसम को देखते हुए ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई.

इन बातों का रखें ध्यान:

खान-पान को लेकर सतर्क रहें।

तेज धूप में से आने के बाद ज्यादा ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक व अन्य ठंड पेय पदार्थ का सेवन करने से बचें।

कुछ देर रुकने के बाद ही पानी पीएं।

अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो बिना चिकित्सक की सलाह के किसी दवा का सेवन न करें।

चिकित्सक को दिखाने के बाद ही दवा लें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या इस मौसम में वायरल संक्रमण बढ़ रहा है?
जी हां, जिले में रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते अधिकांश लोग वायरल संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं।
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