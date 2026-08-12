Hathras News: गांवों में गंदगी से पनप रही बीमारियां, अस्पतालों में उमड़ रही मरीजों की भीड़

Hathras News: हाथरस। शहर से लेकर गांव-देहात के क्षेत्रों में गंदगी और जलभराव की समस्या के चलते बीमारियां पांव पसारती जा रही हैं। जिसके चलते लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल, पेट दर्द आदि की चपेट में आ रहे हैं। शहर के बागला संयुक्त जिला अस्पताल से लेकर निजी चिकित्सकों के यहां इन दिनों मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। चिकित्सक मरीजों की जांच कराने के साथ ही उन्हें घर और उसके आस-पास साफ-सफाई रखने की सलाह दे रहे हैं। कभी हो रही झमाझम बारिश तो कभी निकल रही धूप और ऊपर से जगह-जगह लगे गंदगी, कूड़े-कचरे के ढेर से और जलभराव की वजह से शहर से लेकर देहात क्षेत्रों में बीमारियों पांव पसारती जा रही है। गंदगी के साथ हो रहे जलभराव की वजह से मच्छर पनप रहे हैं। ऐसे में वैक्टर जनित रोगों के फैलने की संभावना बनी हुई है। इस बीच तमाम सावधानी बरतने के बाद भी लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल, पेट दर्द, उल्टी और दस्त लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। शहर के बागला संयुक्त जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन लगभग अलग-अलग बीमारियों से पीड़ित लगभग 1500 और इमरजेंसी में 100 मरीज पहुंच रहे हैं। इसके अलावा शहर से लेकर देहात क्षेत्र के निजी चिकित्सकों के यहां भी मरीजों का तांता लगा हुआ है। ऐसा ही हाल पैथोलॉजी लैब का देखने को मिल रहा है। जहां जांच कराने के लिए सुबह से शाम तक मरीजों की कतारें लगी हुई है। चिकित्सकों द्वारा मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी जांच भी कराई जा रही है। साथ ही बीमारियों से बचाव को लेकर डॉक्टर मरीजों को खान-पास से लेकर घर और उसके आस-पास साप-सफाई रखने की सलाह दे रहे हैं.