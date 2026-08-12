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Hathras News: गांवों में गंदगी से पनप रही बीमारियां, अस्पतालों में उमड़ रही मरीजों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: स्वास्थ्य:गांवों में गंदगी से पनप रही बीमारियां, अस्पतालों में उमड़ रही मरीजों की भीड़ गांवों में गंदगी से पनप रही बीमारियां, अस्पतालों में उमड़ रही

Hathras News: गांवों में गंदगी से पनप रही बीमारियां, अस्पतालों में उमड़ रही मरीजों की भीड़

Hathras News: हाथरस। शहर से लेकर गांव-देहात के क्षेत्रों में गंदगी और जलभराव की समस्या के चलते बीमारियां पांव पसारती जा रही हैं। जिसके चलते लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल, पेट दर्द आदि की चपेट में आ रहे हैं। शहर के बागला संयुक्त जिला अस्पताल से लेकर निजी चिकित्सकों के यहां इन दिनों मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। चिकित्सक मरीजों की जांच कराने के साथ ही उन्हें घर और उसके आस-पास साफ-सफाई रखने की सलाह दे रहे हैं। कभी हो रही झमाझम बारिश तो कभी निकल रही धूप और ऊपर से जगह-जगह लगे गंदगी, कूड़े-कचरे के ढेर से और जलभराव की वजह से शहर से लेकर देहात क्षेत्रों में बीमारियों पांव पसारती जा रही है। गंदगी के साथ हो रहे जलभराव की वजह से मच्छर पनप रहे हैं। ऐसे में वैक्टर जनित रोगों के फैलने की संभावना बनी हुई है। इस बीच तमाम सावधानी बरतने के बाद भी लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल, पेट दर्द, उल्टी और दस्त लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। शहर के बागला संयुक्त जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन लगभग अलग-अलग बीमारियों से पीड़ित लगभग 1500 और इमरजेंसी में 100 मरीज पहुंच रहे हैं। इसके अलावा शहर से लेकर देहात क्षेत्र के निजी चिकित्सकों के यहां भी मरीजों का तांता लगा हुआ है। ऐसा ही हाल पैथोलॉजी लैब का देखने को मिल रहा है। जहां जांच कराने के लिए सुबह से शाम तक मरीजों की कतारें लगी हुई है। चिकित्सकों द्वारा मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी जांच भी कराई जा रही है। साथ ही बीमारियों से बचाव को लेकर डॉक्टर मरीजों को खान-पास से लेकर घर और उसके आस-पास साप-सफाई रखने की सलाह दे रहे हैं.

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वर्जन::

ओपीडी में मंगलवार को अलग-अलग बीमारियों से पीड़ित लगभग नए और पुराने 1500 मरीज पहुंचे। सभी मरीजों को चिकित्सकों द्वारा देखा गया। मरीजों को दवा उपलब्ध कराए जाने के साथ जिन मरीजों की जांच की आवश्यकता थी उनकी जांच कराई गई।

डॉक्टर की सलाह:

डॉ. सूर्य प्रकाश, सीएमएस, बागला संयुक्त जिला अस्पताल।

बचाव के उपाय:

चिड़िया को पानी पिलाने वाले बर्तन को प्रतिदिन साफ कर फिर से पानी भरें।

गमलों, मनी प्लांट व फेंगशुई के पौधों का पानी सप्ताह में एक बार बदलें।

घर के सभी कबाड़ जनित समान, जिसमें जल एकत्र हो, उसका पानी फेंक दें।

जहां तक हो पूरी आस्तीन की शर्ट और मोजे पहनें।

तेज बुखार होने पर तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें।

डेंगू का संदेह होने पर नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें।

सामान्य प्रश्न

हाथरस में स्वास्थ्य की समस्या क्या है?
गंदगी और जलभराव के कारण सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल, पेट दर्द जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है।
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