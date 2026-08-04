Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hathras News: आधा घंटे की बारिश ने दी गर्मी और उमस से राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

Hathras News: मौसम का मिजाज:आधा घंटे की बारिश ने दी गर्मी और उमस से राहत आधा घंटे की बारिश ने दी गर्मी और उमस से राहत आधा घंटे की बारिश ने दी गर्मी और उमस से राहत आ

Hathras News: आधा घंटे की बारिश ने दी गर्मी और उमस से राहत

Hathras News: हाथरस। सावन माह में चल रहा मौसम के पल-पल मिजाज बदलने का चल रहा सिलसिला जारी है। सोमवार को भी सुबह से शाम तक मौसम के अलग-अलग मिजाज देखने को मिला। सुबह से दोपहर तक गर्मी और उमस का सितम बना रहा। दोपहर में अचानक से मौसम ने करवट बदल ली और आधा घंटे तक शहर में कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश हुई। इससे मौसम खुशनुमा हो गया। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। अधिकतम तापमान 33 डिग्री व न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते कई दिनों से मूसलाधार बारिश घने काले बादल घुमड़-घुमड़ कर आ रहे हैं, लेकिन झमाझम बारिश नहीं हो रही है।

ये भी पढ़ें:Sambhal News: उमस ने बढ़ाई परेशानी, किसानों को अब बारिश का इंतजार

बूंदा-बांदी और रिमझिम बारिश से ही लोगों को संतुष्ट होना पड़ रहा है। सोमवार को सुबह से मौसम साफ रहा। सुबह दस बजे से ही धूप के तल्ख तेवर और उमस का सितम देखने को मिला। गर्मी और उमस की वजह से लोग बेहाल दिखाई दिए। दोपहर 12 बजे अचानक से मौसम ने करवट बदल ली। आसमान में घने काले बारिश के बादल घिर आए। इससे मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन गई। देखते ही बूंदाबांदी का सिलसिला शुरु हो गया। लगभग आधा घंटे तक कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश हुई। बारिश थमने के बाद भी आसमान में घने काले बारिश के बादल लदे खड़े रहे। इससे शाम को मौसम काफी सुहाना बना रहा। मौसम खुशनुमा होने के साथ ही लोगों को गर्मी और उमस के सितम से राहत मिलीं। मौसम जानकारों के मुताबिक अभी अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बना रहेगा। इस बीच आसमान में घने काले बारिश के बादल लदे खड़े रहेंगे और मूसलाधार बारिश होने के भी आसार बने रहेंगे।

ये भी पढ़ें:Bulandsehar News: दिनभर उमस से बेहाल रहे लोग, शाम की झमाझम बारिश ने दी राहत
ये भी पढ़ें:Bulandsehar News: सुबह से मंडराए बारिश के बादल, फिर खिली धूप से बढ़ी उमस,तापमान 33 डिग्री
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rain Weather Temperature

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।