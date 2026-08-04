Hathras News: आधा घंटे की बारिश ने दी गर्मी और उमस से राहत

Hathras News: हाथरस। सावन माह में चल रहा मौसम के पल-पल मिजाज बदलने का चल रहा सिलसिला जारी है। सोमवार को भी सुबह से शाम तक मौसम के अलग-अलग मिजाज देखने को मिला। सुबह से दोपहर तक गर्मी और उमस का सितम बना रहा। दोपहर में अचानक से मौसम ने करवट बदल ली और आधा घंटे तक शहर में कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश हुई। इससे मौसम खुशनुमा हो गया। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। अधिकतम तापमान 33 डिग्री व न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते कई दिनों से मूसलाधार बारिश घने काले बादल घुमड़-घुमड़ कर आ रहे हैं, लेकिन झमाझम बारिश नहीं हो रही है।

बूंदा-बांदी और रिमझिम बारिश से ही लोगों को संतुष्ट होना पड़ रहा है। सोमवार को सुबह से मौसम साफ रहा। सुबह दस बजे से ही धूप के तल्ख तेवर और उमस का सितम देखने को मिला। गर्मी और उमस की वजह से लोग बेहाल दिखाई दिए। दोपहर 12 बजे अचानक से मौसम ने करवट बदल ली। आसमान में घने काले बारिश के बादल घिर आए। इससे मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन गई। देखते ही बूंदाबांदी का सिलसिला शुरु हो गया। लगभग आधा घंटे तक कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश हुई। बारिश थमने के बाद भी आसमान में घने काले बारिश के बादल लदे खड़े रहे। इससे शाम को मौसम काफी सुहाना बना रहा। मौसम खुशनुमा होने के साथ ही लोगों को गर्मी और उमस के सितम से राहत मिलीं। मौसम जानकारों के मुताबिक अभी अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बना रहेगा। इस बीच आसमान में घने काले बारिश के बादल लदे खड़े रहेंगे और मूसलाधार बारिश होने के भी आसार बने रहेंगे।