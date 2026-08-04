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Hathras News: तड़के रिमझिम बारिश के बाद पूरे दिन उमसभरी गर्मी से मिली राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: मौसम का मिजाज:तड़के रिमझिम बारिश के बाद पूरे दिन उमसभरी गर्मी से मिली राहत तड़के रिमझिम बारिश के बाद पूरे दिन उमसभरी गर्मी से मिली राहत तड़के रिमझिम ब

Hathras News: तड़के रिमझिम बारिश के बाद पूरे दिन उमसभरी गर्मी से मिली राहत

Hathras News: हाथरस। मंगलवार को भी पूरे दिन मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ बना रहा। तड़के शहर में काफी देर तक कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश हुई। दिन निकलने के साथ बारिश का सिलसिला थम गया, लेकिन सुबह से शाम तक आसमान में घने काले बारिश के बादल लदे खड़े रहे। इससे पूरे दिन मौसम काफी खुशनुमा बना रहा। आसमान में बादल छाए रहने से लोगों को उमसभरी गर्मी से काफी राहत मिली। अधिकतम तापमान 31 डिग्री व न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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मौसम की स्थिति

मंगलवार को तड़के से ही मौसम खराब बना रहा। तड़के पांच बजे शहर और आस-पास के इलाके में काफी देर तक कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश हुई। हालांकि, दिन निकलने के साथ ही बारिश का सिलसिला थम गया, लेकिन सुबह से ही आसमान में बारिश के घने काले बादल लदे खड़े रहे। इससे बारिश होने के पूरे आसार बने रहे। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, वैसे-वैसे धूप निकलने की उम्मीद जगी, लेकिन बीच-बीच सूर्य देव दर्शन जरुर दिए, लेकिन धूप के तेवर काफी नर्म रहे और हल्की ही धूप निकली। सुबह से लेकर शाम तक आसमान बादल छाए रहे और ठंडी हवा चलतीं रही। इससे पूरे दिन मौसम काफी सुहाना बना रहा। मौसम खुशनुमा रहने से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। शाम छह बजे एक बार फिर से हल्की बूंदा-बांदी का सिलसिला शुरु हो गया। इससे देर रात तक मौसम खराब होने और बारिश होने के आसार बने रहे। न्यूनतम तापमान में गिरावट रहने से रात को मौसम में काफी ठंडक महसूस की गई। जिसके चलते रात को सोते समय लोगों को कूलर और एसी तक बंद करने पड़े।

आगे की संभावनाएं

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मंगलवार को अधिकतम तापमान कितना दर्ज किया गया?
मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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