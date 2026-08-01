Hathras News: एक जनपद एक व्यंजन कार्यशाला में 150 उद्यमियों ने की शिरकत

कार्यक्रम का शुभारंभ

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, हाथरस रामेन्द्र कुमार ने एक जनपद एक व्यंजन योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए इसके उद्देश्यों एवं उद्यमियों को मिलने वाले लाभों से अवगत कराया। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी पी एन दीक्षित, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार तथा भारतीय पैकेजिंग संस्थान, लखनऊ से आए विशेषज्ञ डॉ. शिवी केसरवानी, डॉ. प्रवीण के दुबे एवं अश्वनी ने गुणवत्तापूर्ण पैकेजिंग, उत्पाद की गुणवत्ता, ब्रांडिंग, विपणन एवं आधुनिक तकनीकों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्ता मानकों के अनुपालन से हाथरस की रबड़ी को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिल सकती है। इस अवसर पर विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने हाथरस की रबड़ी के संरक्षण, संवर्धन एवं विश्वव्यापी पहचान दिलाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने उद्यमियों एवं रबड़ी व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों का उत्साहवर्धन करते हुए शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यशाला के दौरान उद्यमियों एवं रबड़ी कारोबारियों ने पैकेजिंग, गुणवत्ता, ब्रांडिंग एवं विपणन से संबंधित अपनी शंकाओं का समाधान विशेषज्ञों से प्राप्त किया तथा कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी बताया। अंत में उपायुक्त उद्योग रामेन्द्र कुमार ने सभी अतिथियों, विशेषज्ञों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन किया।