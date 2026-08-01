Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hathras News: नव निर्वाचित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

Hathras News: नव निर्वाचित छात्र परिषद के को मिली जिम्मेदारीनव निर्वाचित छात्र परिषद के को मिली जिम्मेदारीनव निर्वाचित छात्र परिषद के को मिली जिम्मेदारीनव निर्वाचित

Hathras News: नव निर्वाचित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

Hathras News: हाथरस: पावना स्कूल, हाथरस में शुक्रवार को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इन्वेस्टिचर सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रो. स्वतेन्द्र सिंह एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् एवं खेल विशेषज्ञ के स्वागत के साथ हुआ । कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। अलंकरण समारोह में हैड बॉय अभिनव चौधरी व हैड गर्ल अक्षिता उपाध्याय कक्षा-12 को चुना गया। विद्यालय के नव-निर्वाचित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को बैज एवं दायित्व प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि प्रो. स्वतेन्द्र सिंह ने छात्र-छात्राओं को शपथ दिलाते हुए उन्हें ईमानदारी, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं सेवा भावना के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया।अपने

ये भी पढ़ें:Gangapar News: जेनिथ मॉडल स्कूल में नवगठित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को दिलाई शपथ

प्रेरक संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि विद्यालय में मिलने वाले नेतृत्व के अवसर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की मजबूत नींव रखते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या नीना चक्कु ने सभी नवनिर्वाचित छात्र पदाधिकारियों को शुभकामनाएँ देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे विद्यालय की गरिमा बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। समारोह का समापन राष्ट्रगानं के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण,अभिभावक एवं छात्र-छात्राएँ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
investiture ceremony

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।