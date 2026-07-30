Hathras News: छात्राओं से संवाद कर आपदा प्रबंधन के दिए महत्वपूर्ण सुझाव

Hathras News: कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हाथरस में छात्राओं से संवाद करते डीएम अतुल वत्सछात्राओं से संवाद कर आपदा के दिए महत्वपूर्ण सुझावछात्राओं से संवा

Hathras News: हाथरस: पिछले कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हाथरस के द्वितीय तल पर आग लग जाने के कारण छात्राओं को टुकसान कस्तूरबा में शिफ्ट किया गया। अब हाथरस के विद्यालय में व्यवस्था दुरुस्त हो जाने पर छात्राएं पुन अपने विद्यालय पहुंची। डीएम ने निरीक्षण कर छात्राओं से संवाद किया तो वहीं अपने हाथों से पिज्जा छात्राओं को दिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में गत 11 जुलाई को शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना के उपरांत छात्राओं को अस्थायी रूप से अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया था। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित होने के बाद छात्राओं को पुनः कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में स्थानांतरित किए जाने पर जिलाधिकारी अतुल वत्स ने विद्यालय पहुंचकर व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया तथा छात्राओं से आत्मीय संवाद स्थापित कर उन्हें आपदा से बचाव एवं सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। विद्यालय पहुंचने पर छात्राओं ने गुलाब का फूल भेंट कर जिलाधिकारी का स्वागत किया।

जिलाधिकारी का संवाद इसके जिलाधिकारी ने छात्राओं से परिचयात्मक वार्ता करते हुए उनका हालचाल जाना और आत्मविश्वास के साथ अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। संवाद के दौरान उन्होंने छात्राओं से आगजनी, भूकंप एवं बाढ़ जैसी आपदाओं के समय अपनाई जाने वाली सावधानियों के संबंध में प्रश्न पूछे तथा विस्तार से बताया कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा के समय घबराने के बजाय सूझबूझ एवं सतर्कता से कार्य करना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।

आवश्यक सामग्री की व्यवस्था जिलाधिकारी ने बताया कि आग की घटना में छात्राओं की क्षतिग्रस्त सामग्री के स्थान पर आवश्यक सामग्री समाजसेवी एवं उद्योगपतियों के सहयोग से उपलब्ध कराई गई है। इस मानवीय सहयोग के लिए उन्होंने सभी समाजसेवियों एवं उद्योगपतियों का स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि सामाजिक सहभागिता ऐसे अवसरों पर पीड़ितों को संबल प्रदान करती है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने छात्रावास, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय, डाइनिंग हॉल सहित विद्यालय की विभिन्न व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने सीढ़ियों के समीप स्थापित विद्युत बस-बार को सुरक्षा की दृष्टि से अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किए जाने के लिए अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए। साथ ही अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग को भवन का स्थलीय निरीक्षण कर आपातकालीन निकासी के लिए अतिरिक्त सीढ़ियों के निर्माण संबंधी कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।

छात्राओं का उत्साहवर्धन छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए जिलाधिकारी ने अपने हाथों से उन्हें पिज्जा परोसा। छात्राओं ने भी पिज्जा पार्टी का आनंद लिया तथा जिलाधिकारी के स्नेहपूर्ण व्यवहार से प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), तहसीलदार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत, समाजसेवी, उद्योग बंधु सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।