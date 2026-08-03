Hathras News: आधा घंटे की बारिश से जगह-जगह हुआ जलभराव
Hathras News: जलभराव:आधा घंटे की बारिश से जगह-जगह हुआ जलभराव आधा घंटे की बारिश से जगह-जगह हुआ जलभराव आधा घंटे की बारिश से जगह-जगह हुआ जलभराव आधा घंटे की बारिश से जग
Hathras News: हाथरस। रविवार की दोपहर को हुई आंधा घंटे की बारिश ने जहां लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत दी, वहीं बारिश के चलते जगह-जगह जलभराव होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोपहर को हुई बारिश के बाद शहर के कमला बाजार, होली वाली गली, खातीखाना, तालाब चौराह स्थित मोहल्ला कैलाश नगर, रमनपुर, नई बस्ती, श्रीनगर, कोतवाली सदर, पंजाबी मार्केट, नाई का नगला, लाला का नगला, आगरा रोड स्थित मोहनगंज, तालाब चौराह स्थित ओवरब्रिज के अलीगढ़ रोड स्थित सर्विस रोड आदि स्थानों पर जलभराव हो गया। पंजाबी मार्केट, कमला बाजार, बागला डिग्री कॉलेज रोड, तालाब चौराह स्थित ओवरब्रिज के आगरा रोड स्थित सर्विस रोड से लगी हुई दुकानों तक पानी पहुंच गया।
जिसके चलते स्थानीय दुकानदारों के साथ राहगीगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी देर तक जलभराव रहने की वजह से राहगीरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दुकानों के बाहर पानी जमा होने से दुकानदारों की मुश्किल बढ़ गई। बारिश थमने के बाद दुकानदारों दुकानों के बाहर जमा पानी को झाड़ू से साफ करते रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।