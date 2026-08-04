Hathras News: हाथरस सिटी स्टेशन पर फालतू घूमना पड़ेगा भारी
Hathras News: हाथरस सिटी स्टेशन पर फालतू पड़ेगा भारीहाथरस सिटी स्टेशन पर फालतू पड़ेगा भारीहाथरस सिटी स्टेशन पर फालतू पड़ेगा भारीहाथरस सिटी स्टेशन पर फालतू पड़ेगा भा
Hathras News: हाथरस। हाथरस सिटी व अन्य रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट के घूमना अब लोगों की जेब पर भारी पड़ेगा। आरपीएफ द्वारा बिना टिकट स्टेशन पर घूमने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। अब तक कई लोगों पर जुर्माना भी किया गया है। टीम लगातार गश्त कर रही है। नया नियम आने के बाद आरपीएफ एक्शन में आ गई है। हाथरस सिटी स्टेशन से हर रोज आधा दर्जन पैसिंजर के अलावा कई साप्ताहिक ट्रेनों का आवागमन होता है। स्टेशन से हर रोज काफी संख्या में यात्री गंतव्य की दूरी तय करते हैं। वही हाथरस सिटी व हाथरस जंक्शन आदि स्टेशनों पर लोग सुबह व शाम में टहलने के लिए आते हैं।
फालतू घूमते हुए नजर आते हैं। इससे सुरक्षा व्यवस्था अड़चन आ रही थी। अब रेलवे ने नया नियम लागू किया है कि स्टेशन पर बिना टिकट के यदि कोई भी व्यक्ति घूमता हुआ मिले तो उन पर कार्यवाही करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए हाथरस सिटी आरपीएफ द्वारा फालतू घूमने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कई लोगों पर पांच पांच सौ रुपये का जुर्माना किया गया है। इससे स्टेशन की सैर करने वालों में हडकंप मच गया है। इस मामले में आरपीएफ प्रभारी एसएस यादव का कहना है कि स्टेशन पर फालतू घूमने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।
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