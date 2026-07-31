Hathras News: एक जनपद एक व्यंजन कार्यशाला में 150 उद्यमियों ने की शिरकत

Hathras News: श्री कैला फार्म में आयोजित हुआ कार्यक्रम एक जनपद एक व्यंजन कार्यशाला 150 उद्यमियों ने कीएक जनपद एक व्यंजन कार्यशाला 150 उद्यमियों ने कीएक जनपद एक व्य

Hathras News: हाथरस: हाथरस की प्रसिद्ध रबड़ी को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से शुक्रवार को श्री कैला फार्म, हाथरस में 'एक जनपद एक व्यंजन' विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर एवं सिकन्द्राराऊ विधायक वीरेन्द्र सिंह राणा ने की।

कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, हाथरस रामेन्द्र कुमार ने एक जनपद एक व्यंजन योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए इसके उद्देश्यों एवं उद्यमियों को मिलने वाले लाभों से अवगत कराया। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी पी एन दीक्षित, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार तथा भारतीय पैकेजिंग संस्थान, लखनऊ से आए विशेषज्ञ डॉ. शिवी केसरवानी, डॉ. प्रवीण के दुबे एवं अश्वनी ने गुणवत्तापूर्ण पैकेजिंग, उत्पाद की गुणवत्ता, ब्रांडिंग, विपणन एवं आधुनिक तकनीकों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्ता मानकों के अनुपालन से हाथरस की रबड़ी को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिल सकती है। इस अवसर पर विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने हाथरस की रबड़ी के संरक्षण, संवर्धन एवं विश्वव्यापी पहचान दिलाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने उद्यमियों एवं रबड़ी व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों का उत्साहवर्धन करते हुए शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।

उद्यमियों के समाधान कार्यशाला के दौरान उद्यमियों एवं रबड़ी कारोबारियों ने पैकेजिंग, गुणवत्ता, ब्रांडिंग एवं विपणन से संबंधित अपनी शंकाओं का समाधान विशेषज्ञों से प्राप्त किया तथा कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी बताया। अंत में उपायुक्त उद्योग रामेन्द्र कुमार ने सभी अतिथियों, विशेषज्ञों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन किया।

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यह रहे उपस्थित

सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर,सिकंदराराऊ विधायक वीरेंद्र सिंह राणा,जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा,नगर पालिका परिषद हाथरस की अध्यक्ष श्वेता चौधरी दिवाकर, भाजपा शहर अध्यक्ष विवेक गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख मुरसान रामेश्वर उपाध्याय, औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि देवेंद्र मोहता, राकेश बंसल, प्रदीप गोयल, आशीष बंसल, हरिओम वार्ष्णेय (हन्नोलाला रबड़ी वाले), कृष्णा वार्ष्णेय (हन्नोलाला रबड़ी वाले), देवेंद्र मिष्ठान भंडार, गौरी ग्राफिक्स के मनीष गुप्ता, राघवेन्द्र पैकेजिंग के सौरभ अग्रवाल आदि मौजूद रहे।