Hathras News: कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर बिजली पोलों पर लगी पॉलीथिन
Hathras News: शहर के मथुरा बरेली मार्ग पर कांवड़ यात्रा को लेकर लगाई गई पॉलीथिनकांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पोलों पर लगी पॉलीथिनकांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पोलों
Hathras News: हाथरस सावन माह की शुरुआत के साथ ब्रज की देहरी पर घुघरुओं की रुनझून सुनने को मिल रही है। इसी के साथ बिजली विभाग ने कांवड़ियों व शिवभक्तों की सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए गए है। मुख्य मार्गो पर लगे पोलों पर पॉलीथिन लगाई जा रही है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा शिवालयों से गुजर रही लाइनों की पड़ताल कर रहे हैं। सावन माह में काफी संख्या में शिवभक्त जिले के मार्गो से कावंड़ लेकर गंतव्य की दूरी तय करते हैं। इस दौरान बारिश का मौसम भी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग के द्वारा मथुरा बरेली व आगरा अलीगढ मार्ग पर लगे बिजली पोलों पर पॉलीथिन लगाई जा रही है।
साथ ही पेालों पर डेंजर लिखा जा रहा है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा शहर के चौबे वाले महादेव, गोपेश्वर महादेव, चिंताहरण महादेव, बाबुलनाथ महादेव आदि शिवालयों में अधिकारी पहुंच कर बिजली लाइनों का हाल जान रहे हैं। साथ ही अधीनस्थों को लाइनें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा के दौरान मार्गो पर लाइनों की पेट्रोलिंग करने के लिए भी कहा गया है।
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