Hathras News: 30 को निकलेगा शहर में जूलूस ए मोहम्मदी
Hathras News: जुलूस ए मोहम्मदी को लेकर बैठक में विचार करते मुस्लिम समाज के लोग।30 को निकलेगा शहर में ए मोहम्मदी30 को निकलेगा शहर में ए मोहम्मदी30 को निकलेगा शहर में
Hathras News: हाथरस। शहर के किला गेट से हर साल की तरह इस साल निकालने वाले जुलूस ए मोहम्मदी के लिए बैठक किलागेट स्थित मस्जिद में हुई। जिसकी की अध्यक्षता मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के सदर राहत अहमद कुरेशी एवं हाजी जमील अहमद ने की। जुलूस को लेकर लोगों ने विचार विमर्श किया। सर्वसम्मति से 31 वीं बार जुलूस ए मोहम्मदी का सदर अध्यक्ष रईस अहमद अब्बासी को सर्वसम्मति से बनाया गया। जुलूस परंपरागत तरीके से 30 अगस्त रविवार को सुबह दस बजे किलागेट से शुरू होगा। जो कि जामा मस्जिद, नयागंज, चक्की बाजार, सर्कुलर रोड, सासनी गेट, बागला मार्ग, रामलीला ग्राउंड, पंजाबी मार्केट, तालाब चौराहा, मथुरा रोड, मधुगढी, मौलवी अल्लाह बक्स रोड, रानी मिल, बांस मंडी चौराहा, घास मंडी, सादाबाद गेट पुलिस चौकी बस स्टैंड आदि मार्गो से हेाते हुए जामा मस्जिद पर सपंन्न होगा।
बैठक में हाफीज नदीम हुसैन, जमील अहमद, मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के सदर राहत अहमद कुरेशी, मुश्ताक कुरैशी, हाजी नवाब अब्बासी, शाहिद कुरैशी, पूर्व सभासद बबलू कुरैशी, शाहरुख सभासद, साबिर हुसैन, मौलाना मुकीम राजा, अशरफ राजा, हुमायूं खान, मंजूर अहमद अब्बासी, जाकिर कुरैशी, चौधरी शमसुद्दीन, आबिद अब्बासी, मुन्ना खान, मिर्जा अजहर् वेग, अजीम खान आदि रहे।
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