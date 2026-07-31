Hathras News: कुछ पर रहम तो कई के जबरन ध्वस्त कर डाले निर्माण
Hathras News: अतिक्रमण अभियानकुछ पर रहम तो कई के जबरन ध्वस्त कर डाले निर्माण कुछ पर रहम तो कई के जबरन ध्वस्त कर डाले निर्माण कुछ पर रहम तो कई के जबरन ध्वस्त कर डाले
Hathras News: हाथरस। नगर पालिका परिषद द्वारा शहर में अतिक्रमण को लेकर चलाए जा रहे अभियान को लेकर प्रश्न चिह्न खड़ा हो गया है? नगर पालिका प्रशासन पर आरोप है कि अभियान के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों पर रहम किया जा रहा है तो कुछ लोगों के निर्माण को जबरन ध्वस्त किया गया है। गुरुवार को शहर के आगरा रोड स्थित नवीपुर में चलाए गए अतिक्रमण अभियान के दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब कुछ लोगों के अवैध निर्माण को तोड़ने से छोड़ दिया गया तो कुछ लोगों के निर्माण को जबरन ध्वस्त कर दिया गया है। इसे लेकर पालिका अधिकारियों की वहां लोगों से जमकर नोक-झोंक भी हुई। इसे लेकर वहां काफी हंगामा भी हुआ। हंगामा बढ़ता देख पालिका टीम को कोतवाली सदर से पुलिस फोर्स बुलाना पड़ा.
अतिक्रमण अभियान की स्थिति
शहर में इन दिनों नगर पालिका परिषद द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान जेसीबी से कच्चे-पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। गुरुवार को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रोहित सिंह के नेतृत्व में टीम शहर के आगरा रोड स्थित नवीपुर में अतिक्रमण अभियान चलाने के लिए जेसीबी के साथ पहुंची। जैसे ही टीम द्वारा वहां अभियान चलाना शुरु किया, तभी काफी लोग अभियान के विरोध में उतर आए। कुछ महिला और पुरुष तो जेसीबी के आगे खड़े गए। यह देख टीम के हाथ पांव फूल गए। लोगों का आरोप है कि अतिक्रमण अभियान के दौरान भेदभाव किया जा रहा है। लोगों का गुस्सा देख कुछ देर के लिए अभियान थम गया और वहां काफी देर तक हंगामा हुआ। जिन लोगों ने अभियान का विरोध किया गया टीम द्वारा उन पर रहम देखते हुए जेसीबी को पीछे कर लिया। लेकिन इस दौरान कुछ लोगों के निर्माण को जबरन ध्वस्त कर दिया। इस दौरान वहां एक बार फिर हंगामा हुआ। हंगामा बढ़ता देख टीम द्वारा इस संबंध में एसडीएम सदर और कोतवाली सदर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर एसडीएम सदर भी पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंच गए। एसडीएम द्वारा अपनी मौजूदगी में अभियान को चलवाकर कई अतिक्रमण को ध्वस्त कराया, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे अतिक्रमण को छोड़ दिया गया, जिनको ध्वस्त किया जाना था। अतिक्रमण अभियान के दौरान पालिका टीम द्वारा की गई भेदभाव पूर्ण कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया.
नगर पालिका परिषद का वर्जन
वर्जन:
अतिक्रमण अभियान के दौरान किसी प्रकार किसी के साथ कोई रहम नहीं बरता जा रहा है। नियम के मुताबिक सभी के अतिक्रमण ध्वस्त किए जा रहे हैं। अगर अभियान के दौरान किसी अतिक्रमण ध्वस्त होने से छूट गया है तो उसे भी ध्वस्त कराया जाएगा।
-रोहित सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हाथरस।
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