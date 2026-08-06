Hathras News: फर्म पर मेहरबानी कर खुद फंसी चेयरमैन फर्म पर मेहरबानी कर खुद फंसी चेयरमैन फर्म पर मेहरबानी कर खुद फंसी चेयरमैन फर्म पर मेहरबानी कर खुद फंसी चेयरमैन फर

Hathras News: हाथरस। नगर पालिका परिषद में डोर-टू-डोर कूड़ा-कचरा कलेक्शन करने वाली फर्म पर मेहरबानी करना नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी को भारी पड़ गया। आरोप है कि फर्म को टेंडर देने में पालिका अध्यक्ष द्वारा अनियमितता बरती गई। इसे लेकर सभासदों द्वारा जिलाधिकारी से शिकायत की गई थी। डीएम द्वारा कराई गई जांच में शिकायत सही पाई गई। जिसके बाद शासन द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी की वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज किए जाने की कार्रवाई की है। नगर पालिका परिषद हाथरस के अंतर्गत 35 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे। इस प्रक्रिया में गंभीर धांधली और राजस्व को क्षति पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सभासद मनीष अग्रवाल और सुनील अग्निहोत्री ने जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी。

शिकायत की जांच शिकायत की जांच के लिए उप जिलाधिकारी सदर और वरिष्ठ कोषाधिकारी की दो सदस्यीय संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया था। जांच समिति की रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर नियमों की अनदेखी पाए जाने की पुष्टि हुई थी। जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार टेंडर में कई गंभीर खामियां और नियम विरुद्ध कार्य पाए गए। जिसमें ई-निविदा न निकालना, बिना तकनीकी मूल्यांकन के वित्तीय बिड खोलना, फर्जीवाड़ा और बैक-डेटेड स्वीकृति और कागजातों की कमी के बावजूद भुगतान किए जाने जैसी अनियमितता थी।

फर्म को कार्य देना आरोप है कि इसके बावजूद नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा फर्म को डोर-टू-डोर कूड़ा-कचरा कलेक्शन कार्य दे दिया गया। बस यही फर्म पर मेहरबानी करना चेयरमैन श्वेता दिवाकर को भारी पड़ गया। जैसे ही इस की जानकारी हुई तो सभासदों ने जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की थी। डीएम द्वारा जांच कराई गई जांच में शिकायत सही पाई गई क्ाह। इस पर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग-दो ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर पालिकाध्यक्ष श्वेता चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब शासन द्वारा चेयरमैन श्वेता चौधरी के वित्तीय और प्रशासनिक कार्य सीज किए जाने के बाद से नगर पालिका में खलबली मची हुई है।