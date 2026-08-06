Hathras News: चेयरमैन के अधिकार सीज होने की हर किसी की जुबां पर रही चर्चा
Hathras News: चेयरमैन के अधिकार सीज होने की हर किसी की जुबां पर रही चर्चा चेयरमैन के अधिकार सीज होने की हर किसी की जुबां पर रही चर्चा चेयरमैन के अधिकार सीज होने की
Hathras News: हाथरस। शासन द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज किए जाने की जब बुधवार को इसकी जानकारी लोगों को हुई तो पूरे दिन इसे लेकर लोग चर्चा करते नजर आए। समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफर्म से बुधवार को नगर पालिका के कर्मचारी और शहर के लोगों को इसकी जानकारी हुई। जब लोगों को नगर पालिका अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार और प्रशासिक अधिकार सीज किए जाने की जानकारी हुई तो लोग इसे लेकर चर्चा करते नजर आए। नगर पालिका से लेकर शहर के बाजार, चौक-चौराह पर जगह-जगह लोगों के झुंड पूरे दिन इसे लेकर खासी चर्चा करते नजर आए।
सोशल मीडिया पर तो लोग इस शासन द्वारा की गई इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए अपनी प्रक्रिया देते नजर आए। कुल मिलाकर नगर पालिका अध्यक्ष के सीज हुए वित्तीय अधिकार को लेकर अगले कुछ दिनों तक लोगों को चर्चा करने के लिए बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है।
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