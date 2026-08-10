Hathras News: कांवड़ शिविर में वितरित किए पकौड़े
Hathras News: कांवड़ शिविर में पकौड़े वितरित करते विपुल गौड़, संतोष शर्मा व अन्य कांवड़ शिविर में पकौड़े वितरित करते विपुल गौड़, संतोष शर्मा व अन्य हाथरस। श्र
Hathras News: हाथरस। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा चल रही है। भक्त कांवड़ लेकर जिले में होकर गुजर रहे हैं। जिले भर में इन कांवड़ियों के लिए शिविरों की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में नगला भुस स्थित शिविर में विपुल गौड़ व संतोष शर्मा ने कांवड़ियों को पकौड़े वितरित किए। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में शिव भक्तों की सेवा करना पुण्य का कार्य है। वह आगे भी इस तरह के कार्य करते रहेंगे।
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