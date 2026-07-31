Hathras News: अधिष्ठापन समारोह में सौंपी गई जिम्मेदारी
Hathras News: अलीगढ़ रोड़ स्थित रिसोर्ट में आयोजित हुआ कार्यक्रम अधिष्ठापन समारोह में सौंपी गईअधिष्ठापन समारोह में सौंपी गईअधिष्ठापन समारोह में सौंपी गईअधिष्ठापन
Hathras News: हाथरस, संवाददाता। इनरव्हील क्लब ऑफ हाथरस रॉयल के अधिष्ठापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वाइस चेयरमैन सोनल बंसल तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में सीजीआर श्वेता सिंघल एवं आगरा क्लब की अध्यक्ष पिंकी जैन रहीं।नवनियुक्त पदाधिकारियों को कार्यभार सौंपा गया। क्लब की अध्यक्ष राधा गावर ने नयी अध्यक्ष दीप्ति बूटिया को कॉलर पहनाया। सचिव सीमा सबलोक ने नवनियुक्त सचिव डॉ. लक्ष्मी अरोरा को बैज लगाकर नवीन दायित्व सौंपा। कोषाध्यक्ष पूजा सिंह ने पायल गुलाटी तथा आईएसओ डॉ. लक्ष्मी अरोरा ने दीपिका शर्मा को एडिटर दीप्ति बूटिया ने नेहा गुप्ता को बैज लगाकर नये दायित्व सौंपे।राधा गावर, दीप्ति बूटिया, सीमा सबलोक, डॉ. लक्ष्मी अरोरा, पूजा सिंह, पायल गुलाटी, दीपिका शर्मा, नेहा गुप्ता, ज्योति गोयल, दीप्ति अग्रवाल, शालिनी,अंजू दीपक, भारती गोयल, कमलेश अरोरा, सुमन, नूपुर, मीना, रेनू, रीना, नीतू, लीना, तनु, सपना, ममता, जिया आदि सदस्य उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।