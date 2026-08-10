Hathras News: एमडीटीबी हॉस्पिटल इमरजेंसी हुई तैयार, जल्द होगा उद्घाटन

Hathras News: स्वास्थ्य:एमडीटीबी हॉस्पिटल इमरजेंसी हुई तैयार, जल्द होगा उद्घाटन एमडीटीबी हॉस्पिटल इमरजेंसी हुई तैयार, जल्द होगा उद्घाटन एमडीटीबी हॉस्पिटल इमरजेंसी ह

Hathras News: हाथरस। शहर के बागला संयुक्त जिला अस्पताल की इमरजेंसी को एमडीटीबी हॉस्पिटल में जल्द शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसे लेकर एमडीटीबी हॉस्पिटल में सभी तैयारी पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल प्रशासन जल्द ही किसी जनप्रतिनिधि को बुलाकर इमरजेंसी का उद्घाटन कराएगा। एमडीटीबी हॉस्पिटल में इमरजेंसी शुरु होने के साथ ही निश्चित ही यहां आने वाले मरीजों को एक बड़ी राहत मिलेगी। 24 घंटे में सौ से अधिक मरीज पहुंचते हैं इमरजेंसी में:

इमरजेंसी में जगह का संकट शहर के बागला संयुक्त जिला अस्पताल की ओपीडी से लेकर वार्ड तक में जगह की भारी कमी है। ऐसा ही हाल इमरजेंसी का है। इमरजेंसी में प्रतिदिन सौ से अधिक अलग-अलग बीमारियों से पीड़ित मरीज पहुंचते हैं। साथ ही जिले के अलग-अलग स्थानों में होने वाले सड़क हादसे में घायलों को उपचार के लिए इमरजेंसी में लाया जाता है। जहां चिकित्सकों द्वारा इन घायलों का इलाज किया जाता है, जिन घायलों की हालत गंभीर होती है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है, लेकिन इमरजेंसी में जगह कम होने की वजह से यहां मात्र छह ही बेड हैं। अगर ऐसे में एक साथ दस से अधिक मरीज और घायल पहुंच जाएं तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है। चिकित्सक से लेकर स्टाफ को मरीजों का इलाज करने में तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साथ ही मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसे में टेबल पर लिटकार ही मरीजों को इलाज दिया जाता है, हालांकि इलाज देने के बाद इन मरीजों को अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर बने वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है।

लंबे समय से इमरजेंसी में जगह की कमी बागला संयुक्त जिला अस्पताल की इमरजेंसी को का विस्तार किए जाने को लेकर कई बार अधिकारियों द्वारा पहल की गई है। जब-जब जिले में कोई बड़ा सड़क हादसा या फिर अन्य किसी घटना के बाद एक साथ काफी संख्या में घायलों को इलाज के लिए इमरजेंसी में लाया जाता है। तब-तब इमरजेंसी में जगह की कमी देखने को मिलती है। साथ गर्मियों के मौसम में जब उल्टी, दस्त और डायरिया तेजी के साथ पांव पसरता है तो इमरजेंसी में रात और दिन 24 घंटे मरीजों के आने का सिलसिला लगा रहता है।

जगह की कमी के चलते इमरजेंसी को किया गया शिफ्ट इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की संख्या को देखते हुए इमरजेंसी उपलब्ध बेड की संख्या तक कम पड़ जाती है। यहीं वजह है कि समय-समय पर अस्पताल प्रशासन द्वारा इमरजेंसी को बड़ा किए जाने को पहल की जाती रही। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इमरजेंसी को अस्पताल परिसर में ही स्थित प्राचीन एमडीटीबी हॉस्पिटल में शिफ्ट के किए जाने का निर्णय लिया गया। इसे लेकर अस्पताल प्रशासन द्वारा कई दिनों से तैयारी में जुटा हुआ था। इमरजेंसी में वार्ड से लेकर मरीजों को मुहैया कराए जाने वाली सभी चिकित्सकीय सुविधाएं और इमरजेंसी में ड्यूटी देने वाले चिकित्सक, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स व अन्य स्टाफ को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। रविवार को भी इमरजेंसी में शिफ्टिंग को लेकर कई दिनों से चल रहा कार्य पूरा कर लिया गया। अब जल्द ही इमरजेंसी को शिफ्ट कर लिया गया।

वर्जन इमरजेंसी को एमडीटीबी हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जाने को लेकर सभी तैयारी कर ली गई हैं। जल्द से जल्द इमरजेंसी का उद्घाटन कराए जाने का प्रयास है।

---डॉ. सूर्य प्रकाश, सीएमएस, बागला संयुक्त जिला अस्पताल।

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