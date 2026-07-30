Hathras News: 11 बजे बंद हुई ओपीडी, इमरजेंसी में उमड़ी मरीजों की भीड़
Hathras News: इमरजेंसी वार्ड में लगी मरीजों की भीड़इमरजेंसी वार्ड में कराया उपचार हाथरस, संवादददता। गुरू पूर्णिमा को लेकर बुधवार को जिला अस्पताल की ओपीडी 11 बजे बं
Hathras News: हाथरस, संवादददता। गुरू पूर्णिमा को लेकर बुधवार को जिला अस्पताल की ओपीडी 11 बजे बंद हो गई। इससे इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। सामान्य बीमारी के मरीजों का भी इमरजेंसी वार्ड में उपचार हुआ। बागला जिला अस्पताल जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहां जिले के कोने-कोने से मरीज उपचार के लिए आते हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना करीब 1500 मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। बुधवार को गुरू पूर्णिमा को लेकर जिला अस्पताल की ओपीडी 11 बजे तक ही खुली। इससे काफी मरीज पर्चा नहीं बनवा पाए। इससे इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी।
सामान्य बीमारी के मरीजों का भी इमरजेंसी वार्ड में उपचार किया गया।-मेरी बेटी को लिवर में परेशानी है। खून की भी कमी है। ओपीडी बंद हो गई है। इसलिए इमरजेंसी वार्ड में उपचार करा रहा हूं।- प्रेमनिवास, नाई का नगला, तीमारदार।-मेरी भाभी की तबियत खराब है। उपचार के लिए जिला अस्पताल आया हूं। ओपीडी बंद होने के कारण इमरजेंसी वार्ड में उपचार करा रहा हूं।-बिक्की, सासनी गेट, तीमारदार।
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