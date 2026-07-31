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Hathras News: ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का किया मासिक निरीक्षण।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: ईवीएम-वेयरहाउस का निरीक्षण करते डीएम अतुल वत्सईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का किया मासिकईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का किया मासिकईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का किया म

Hathras News: ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का किया मासिक निरीक्षण।

Hathras News: हाथरस: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अतुल वत्स ने गुरुवार को ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण कर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वेयरहाउस में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनाती, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता एवं सुरक्षा संबंधी अन्य व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सभी सीसीटीवी कैमरे सुचारु रूप से संचालित पाए गए। निरीक्षण उपरांत जिलाधिकारी ने भ्रमण पंजिका में अपने हस्ताक्षर अंकित किए तथा निर्वाचन संबंधी सुरक्षा प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), प्रभारी अधिकारी निर्वाचन आदि उपस्थित रहे।

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