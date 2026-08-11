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Hathras News: हर घर तिरंगा रैली के जरिए दिखाई नारी शक्ति ने देशभक्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई रैलीहर घर तिरंगा रैली के दिखाई नारी शक्ति नेहर घर तिरंगा रैली के दिखाई नारी शक्ति नेहर घर तिरंगा रैली के दिखाई

Hathras News: हर घर तिरंगा रैली के जरिए दिखाई नारी शक्ति ने देशभक्ति

Hathras News: हाथरस: श्री रामेश्वरदास अग्रवाल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय हाथरस में प्राचार्या प्रो. मंजु वर्मा के दिशा- निर्देशन में तथा रेंजर्स प्रभारी डॉ. रंजना प्रकाश एवं सदस्य डॉ. शशि कुमारी की देखरेख में 'हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली गई। 10 से 12 अगस्त 2026 तक चलने वाले अभियान के द्वितीय चरण में महाविद्यालय से तिरंगा रैली निकाली गई। रैली महाविद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर शहीद स्मारक, नवीपुर चौराहे होते हुए बस स्टैंड तक गई। रैली का उद्देश्य छात्राओं द्वारा जनमानस में तिरंगे के प्रति सम्मान एवं देशभक्ति की भावना जाग्रत करना था। रैली के दौरान छात्राओं ने ' तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है,'घर -घर तिरंगा महाराएंगे, देशभक्ति का अलख जलाएंगे' जैसे देशभक्ति परक नारे लगाए गए।

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इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। उक्त जानकारी प्रतिवेदन समिति प्रभारी नेहा यादव द्वारा उपलब्ध कराई गई। -(A)हर घर तिरंगा रैली के जरिए दिखाई नारी शक्ति ने देशभक्ति

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