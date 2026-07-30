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Hathras News: आज से ब्रज की देहरी पर चढ़ेगा भोले की भक्ति का रंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: श्रावण मासआज से ब्रज की देहरी पर चढ़ेगा भोले की भक्ति का रंगआज से ब्रज की देहरी पर चढ़ेगा भोले की भक्ति का रंग आज से ब्रज की देहरी पर चढ़ेगा भोले की भ

Hathras News: आज से ब्रज की देहरी पर चढ़ेगा भोले की भक्ति का रंग

Hathras News: हाथरस। अगले एक महीने तक ब्रज की द्वार देहरी कहे जाने वाले हाथरस नगरी अगले एक महीने तक भगवान भोले नाथ की भक्ति के रंग में डूबी नजर आएगी। भक्तों द्वारा भगवान आशुतोष की पूजा-अर्चना और जलाभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करेंगे। गुरुवार से शुभारंभव हो रहे पवित्र श्रावण मास से एक दिन पहले बुधवार को शहर के प्रमुख शिवालयों में साफ-सफाई कर तैयारी की गईं। भगवान आशुतोष को सावन का महीना सबसे प्रिय है। यहीं वजह है कि श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा-अर्चना करने से वह जल्द ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकाना पूर्ण करते हैं।

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पूरे श्रावण माह शहर से लेकर जिलेभर के प्रमुख शिवालयों में मेले सरीखा माहौर रहेगा। शिव मंदिरों में पहुंचकर भक्त भगवान शंकर की पूजा-अर्चना कर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करेंगे। सावन माह के प्रत्येक सोमवार को तो शिवालयों में तो मेले का आयोजन किया जाएगा। सुबह भक्त भगवान आशुतोष का गंगाजल से जलाभिषेक करेंगे तो शाम को भगवान के मनोहारी श्रृंगार सजाए जाएंगे।पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ से एक दिन पहले बुधवार को शहर के बड़े सासनी गेट स्थित गोपेश्वर महादेव, मैंडू रोड स्थित चौबे वाले महादेव, अलीगढ़ रोड स्थित कैलाश महादेव, आगरा रोड स्थित चिंताहरण महादेव, मथुरा रोड स्थित बौहरेश्वर महादेव, रमनपुर-जोगिया रोड स्थित बाबुलनाथ महादेव आदि शिव मंदिरों पर सावन माह को लेकर विशेष तैयारी की गई। पूरे दिन मंदिरों पर साफ-सफाई का दौर चला। भक्तों द्वारा मंदिरों में साफ-सफाई की गई। साथ रंगाई-पुताई आदि का कार्य किया गया। कुल मिलाकर गुरुवार से शुरु हो रहे पवित्र श्रावण मास में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी और सावन के सोमवार को मेले का आयोजन किया जाएगा।

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