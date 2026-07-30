Hathras News: शिष्यों ने गुरुजनों की पूजा-अर्चना कर लिया आशीर्वाद

Hathras News: धर्म-कर्म शिष्यों ने गुरुजनों की पूजा-अर्चना कर लिया आशीर्वाद शिष्यों ने गुरुजनों की पूजा-अर्चना कर लिया आशीर्वाद

Hathras News: हाथरस। गुरु और शिष्य की पंरपरा को साकार करने वाला गुरु पूर्णिमा का पर्व बुधवार को जिलेभर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। भोर की पहली किरण निकलने के साथ ही शहर और आस-पास के जिलों में रहने वाले शिष्यों का अपने-अपने गुरुजनों के आवास पर पहुंचने का सिलसिला शुरु हो गया था। शिष्यों द्वारा विधि-विधान के साथ गुरुजनों की पूजा-अर्चना की गई और उनसे आशीर्वाद लिया। शहर के प्रमुख गुरुजनों के यहां सुबह से शुरु हुआ पूजा-अर्चना का सिलसिला दोपहर बाद तक जारी रहा। शाम को शहर के कई स्थानों पर हरीनाम संकीर्तन और भंडारा प्रसादी का आयोजन किया गया। मान्यताओं के मुताबिक गुरु पूर्णिमा का पर्व अपने गुरुओं के प्रति सम्मान, आभार और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन आदि गुरु महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ब्रज की द्वार देहरी कहे जाने वाले हाथरस नगर में भी बुधवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व आस्था और श्राद्धा के साथ मनाया गया। दिन निकलने के साथ ही शहर के चामड़ गेट स्थित नई धर्मशाला में आचार्य पार्वती बल्लभ, शहर की गली चूड़ी वाली गली स्थित आचार्य ओमकार नाथ, सादाबाद गेट स्थित टालीवाल धर्मशाला में आचार्य सीपू जी महाराज, नयागंज स्थित माहेश्वरी धर्मशाला में आचार्य सुरेंद्र चतुर्वेदी, आगरा रोड भट्टा वाली गली स्थित आचार्य विनोद मिश्र, कमला बाजार स्थित गिरिराज महाराज मंदिर, शहर के भूरापीर गली नंबर तीन स्थित आचार्या शकुंतला शर्मा, सूपान गली स्थित आचार्य उपेंद्र नाथ चतुर्वेदी महाराज, कमला बाजार गली रैवाड़ पुरा स्थित ज्योतिषाचार्य चंद्रशेखर पांडेय जी के आवास पर गुरुजनों की पूजा-अर्चना करने के लिए शिष्य पहुंचे। हाथों में पूजा की थाली लिए महिला और पुरुष अपने-अपने गुरुजनों की पूजा-अर्चना करने के लिए जाते हुए दिखाई दिए।शहर के अलावा आगरा, अलीगढ़, मथुरा, कासगंज, एटा सहित कई दूर-दराज के जिलों से भक्त अपने-अपने गुरुजनों की पूजा-अर्चना करने के लिए पहुंचे।

गुरुजनो की पूजा और आशीर्वाद शिष्यों द्वारा पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ गुरुजनों की पूजा की बदले में गुरुजनों द्वारा अपने-अपने शिष्यों को गुरु दक्षिणा देते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। गुरुजनों द्वारा अपने-अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए गुरु दक्षिणा दी गई। भोर की पहली किरण निकलने के साथ शुरु हुआ पूजा-अर्चना का सिलसिला दोपहर बाद तक जारी रहा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शाम को कई गुरुजनों के गुरु पूजन कार्यक्रम स्थल पर हरीनाम संकीर्तन और भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया। देर रात तक वाद्य-यंत्रों की सुरीली धुनों पर भक्तों द्वारा हरीनाम संकीर्त का गुणगान किया।

धर्म भवन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धर्म भवन" पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास, श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया गया ।

हाथरस। शहर की मालिन गली ओसवाल चौक स्थित "धर्म भवन" पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास, श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया गया । सुबह से ही शिष्य- शिष्याओं ने अपने परम पूज्य गुरुदेव की छवि चित्र की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया । कार्यक्रम का शुभारम्भ धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज तथा परम पूज्य सद्गुरु देव व्रह्मलीन पं गोवर्धन नाथ मिश्राचार्य तथा धर्मगुरु धर्माचार्य पं सुरेश चन्द्र मिश्र के चित्रपटों पर मार्त्यापण कर दीप प्रज्ज्वलित के साथ हुआ ।

गुरु पूजन में श्रद्धालुओं की उपस्थिति गुरु एवं शिष्य के पवित्र बंधन के पर्व गुरु पूर्णिमा महोत्सव के तहत नगर के प्रकाण्ड विद्वान धर्म गुरु धर्माचार्य पं सुरेश चन्द्र मिश्र के आवास पर सुबह से ही नगर व बाहर से बडी संख्या मे पधारें शिष्य- शिष्याओं ने बडें ही श्रद्वा, भक्ति व आस्था के साथ परमपूज्य गुरुदेव स्व० श्री मिश्र जी की दिव्य व भव्य छवि चित्र की पूजा अर्चना कर उत्तरीय वस्त्र उड़ाकर फूल मालायें पहनाकर आरती उतारी तथा आर्शीवाद प्राप्त किया। महोत्सव के दौरान उपस्थित शिष्य- शिष्याओं ने गुरुदेव स्व० श्री मिश्र जी की असीम कृपा व उनके आर्शीवाद के स्मरण सुनायें।

गुरु पूर्णिमा महोत्सव के कार्यकम में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शरद माहेश्वरी, पूर्व जिलाध्यक्ष गौरव आर्य, उमाशंकर जैन, संजय दीक्षित, महादेव शरण अटल, पुष्कर कुमार (लालसा),नीरज चक्रपाणि, आयोग दीपक, जिनेन्द्र जैन, शुभम गुप्ता, आशीष सेंगर, उमाकान्त पुढ़ीर, उमाकान्त कुलश्रेष्ठ 'बौबी', अंकित गौड़(भाजपा), प्रमुख उद्यमी श्रीकृष्ण अरोरा काकेबाबू, प्रमोद कौशिक (प्रधानाचार्य), एचओपी शर्मा, अजय बंसल, मुकेश वार्ष्णेय स्टेट बैक, नरेन्द्र बसल, मुकेश मित्तल, राजेन्द्र बंसल, पवन वार्ष्णेय, ममता वर्मा, नेहा मित्तल, चिराग वर्मा, राकेश अग्रवाल डब्बू, राजकुमार वार्ष्णेय, अमित अग्रवाल, सोनिया अग्रवाल, दीपक राजपूत, प० कैलाश चन्द्र शर्मा, खुशबू, रमा, मेद्या अग्रवाल, योगेन्द्र शर्मा, जुगल किशोर वर्मा, प्रेम शंकर अग्रवाल , अंजना, रवि गोयल, ज्योति वर्मा, खण्डेलवाल घी वाले, सोनम शर्मा, हर्ष मिश्र आदि ने बड़ी संख्या मे शिष्य-शिष्याएं व भक्तों ने उपस्थित होकर आशीर्वाद प्राप्त किया । जबकि तमाम भक्तों ने अपने कार्यो से बाहर चलें जाने की वजह से मोबाइल फोन पर ही परम पूज्य गुरुदेव का आर्शीवाद लिया ।

गुरु विनोद मिश्रा का सम्मान गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विनोद मिश्रा का हुआ सम्मान

हाथरस। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भट्टा वाली गली, हाथरस स्थित पूज्य गुरु विनोद मिश्रा के चरणों में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा, भक्ति एवं कृतज्ञता के साथ नमन किया। इस अवसर पर गुरु जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की।

गुरु जी मिश्रा ने अपने आशीर्वचन में कहा कि गुरु जीवन में ज्ञान, संस्कार और सत्य के मार्ग का प्रकाश देता है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से प्रेम, सेवा, सदाचार एवं मानवता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और सभी ने गुरुजी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण एवं मंगलकामनाओं के साथ हुआ।

हाथरस। गुरु पूर्णिमा के पावन एवं पवित्र पर्व पर न्यू राधा कृष्ण सेवा समिति के तत्वावधान में बुधवार को नगला भूस आगरा रोड स्थित वृद्ध आश्रम में एक प्रेरणादायी धार्मिक एवं सामाजिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने आश्रम में निवास कर रहे सभी आदरणीय वृद्धजनों का चंदन का पावन तिलक लगाकर तथा सम्मानस्वरूप पटका पहनाकर अभिनंदन किया। इस आत्मीय सम्मान से सभी बुजुर्गों के चेहरे प्रसन्नता और आत्मिक संतोष से खिल उठे।

कार्यक्रम का शुभारंभ आश्रम परिसर स्थित मंदिर में भगवान के समक्ष माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं वंदना के साथ हुआ। इसके पश्चात समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने उपस्थित सभी वृद्धजनों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बुजुर्गों के स्नेह, आशीर्वाद और आत्मीय शब्दों ने पूरे वातावरण को भावुक, पवित्र और ऊर्जा से भर दिया।

इसके उपरांत समिति द्वारा सभी वृद्धजनों के लिए ससम्मान स्वादिष्ट दोपहर के भोजन एवं महाप्रसाद की व्यवस्था की गई। सभी ने प्रेमपूर्वक प्रसाद ग्रहण किया तथा समिति के इस सेवा भाव की मुक्त कंठ से सराहना की।

समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पौरुष ने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल गुरु वंदन का पर्व नहीं, बल्कि सेवा, संस्कार और सम्मान का संदेश देने वाला महान अवसर है। वृद्धजनों की सेवा करना भारतीय संस्कृति की अमूल्य परंपरा है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व भी।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय सलाहकार धीरज पाण्डेय, जिला अध्यक्ष रण सिंह सिसोदिया, जिला कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार, जिला संरक्षक एवं आरबीएस पब्लिक स्कूल, हाथरस के डायरेक्टर राजकुमार सिंह, जिला सचिव ओमवीर सिंह, पवन कुमार, मोहन लाल दुबे, नीरज कुशवाहा, दीपक पाण्डेय, सुनील कुमार, एड. एके शर्मा सहित समिति के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

वृद्ध आश्रम की ओर से प्रबंधक नीतू मिश्रा, भंडार प्रभारी कोमल सिंह, सुरक्षाकर्मी प्रद्युम्न, रसोइया शनी एवं अन्य सहयोगियों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की और समिति के इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्य निरंतर आयोजित करने की आशा व्यक्त की। यह आयोजन केवल भोजन वितरण तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज में सेवा, संस्कार, सम्मान और मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करने का एक प्रेरणादायी संदेश भी था। न्यू राधा कृष्ण सेवा समिति द्वारा किया गया यह सेवा कार्य समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा।