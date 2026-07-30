Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hathras News: प्रमोद चतुर्वेदी ने मधुसूदन को सौंपी दाऊजी मंदिर की सेवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

Hathras News: परिवर्तन:प्रमोद चतुर्वेदी ने मधुसूदन को सौंपी दाऊजी मंदिर की सेवा प्रमोद चतुर्वेदी ने मधुसूदन को सौंपी दाऊजी मंदिर की सेवा प्रमोद चतुर्वेदी ने मधुसूदन

Hathras News: प्रमोद चतुर्वेदी ने मधुसूदन को सौंपी दाऊजी मंदिर की सेवा

Hathras News: हाथरस। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को शहर के प्राचीन किला स्थित मंदिर श्रीदाऊजी महाराज की सेवा को लेकर सेवायत का परिवर्तन हुआ है। अभीतक सेवा की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रमोद चतुर्वेदी द्वारा आगामी सेवा संभालने वाले मधुसूनदन चतुर्वेदी को मंदिर की चाबी सौंपते हुए सेवा सौंपी। मन्यताओं के मुताबिक शहर के प्राचीन किला स्थित मंदिर श्रीदाऊजी महाराज की सेवा में हर साल गुरु पूर्णिमा पर बदलाव होता है। गुरु पूर्णिमा से अगली गुरु पूर्णिमा तक एक व्यक्ति सेवा करता है। जिसके बाद वह अपने परिवार के दूसरे सदस्य को सेवा की जिम्मेदारी सौंपते हैं। बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर श्रीदाऊजी महाराज सेवा को लेकर आदान-प्रदान हुआ।

ये भी पढ़ें:Mathura News: हनुमान मंदिर पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया

बीते एक साल से सेवा की जिम्मेदार संभाल रहे सतीश चतुर्वेदी और प्रमोद चतुर्वेदी द्वारा आगामी सेवा की जिम्मेदारी संभालने वाले मधूसून चतुर्वेदी को मंदिर की चाबी सौंपते हुए सेवा सौंपी। देर शाम मधुसून चतुर्वेदी ने यहां मंदिर दाऊजी महाराज पर पहुंचकर सेवा ग्रहण की।

ये भी पढ़ें:कटघर पर रामगंगा की महाआरती की
ये भी पढ़ें:Sultanpur News: जिलेभर में धूमधाम से मनाई गई गुरु पूर्णिमा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।