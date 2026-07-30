Hathras News: प्रमोद चतुर्वेदी ने मधुसूदन को सौंपी दाऊजी मंदिर की सेवा
Hathras News: परिवर्तन:प्रमोद चतुर्वेदी ने मधुसूदन को सौंपी दाऊजी मंदिर की सेवा प्रमोद चतुर्वेदी ने मधुसूदन को सौंपी दाऊजी मंदिर की सेवा प्रमोद चतुर्वेदी ने मधुसूदन
Hathras News: हाथरस। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को शहर के प्राचीन किला स्थित मंदिर श्रीदाऊजी महाराज की सेवा को लेकर सेवायत का परिवर्तन हुआ है। अभीतक सेवा की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रमोद चतुर्वेदी द्वारा आगामी सेवा संभालने वाले मधुसूनदन चतुर्वेदी को मंदिर की चाबी सौंपते हुए सेवा सौंपी। मन्यताओं के मुताबिक शहर के प्राचीन किला स्थित मंदिर श्रीदाऊजी महाराज की सेवा में हर साल गुरु पूर्णिमा पर बदलाव होता है। गुरु पूर्णिमा से अगली गुरु पूर्णिमा तक एक व्यक्ति सेवा करता है। जिसके बाद वह अपने परिवार के दूसरे सदस्य को सेवा की जिम्मेदारी सौंपते हैं। बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर श्रीदाऊजी महाराज सेवा को लेकर आदान-प्रदान हुआ।
बीते एक साल से सेवा की जिम्मेदार संभाल रहे सतीश चतुर्वेदी और प्रमोद चतुर्वेदी द्वारा आगामी सेवा की जिम्मेदारी संभालने वाले मधूसून चतुर्वेदी को मंदिर की चाबी सौंपते हुए सेवा सौंपी। देर शाम मधुसून चतुर्वेदी ने यहां मंदिर दाऊजी महाराज पर पहुंचकर सेवा ग्रहण की।
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