Hathras News: संशोधित खबर--कलश यात्रा के साथ हुआ श्री राम कथा व श्री कृष्ण लीला का आगाज
Hathras News: सासनी में निकाली गई कलश यात्रा में मौजूद विजय कुमार शर्मा व अन्य भक्त संशोधित खबर--कलश यात्रा के साथ श्री राम कथा वसंशोधित खबर--कलश यात्रा के साथ श्री
Hathras News: सासनी। जनपद हाथरस की तहसील सासनी में शनिवार को कलश यात्रा के साथ श्री राम कथा की हुई शुरुआत हुई। पूरे कस्बे में धूमधाम के साथ कलश यात्रा निकाली गई। श्रीराम कथा का आयोजन एक से 11 अगस्त तक चलेगा। श्री राम कथा को अतुल कृष्ण भारद्वाज द्वारा प्रतिदिन अपने मुखारविन्द से सुनाया जायेगा।यह श्री राम कथा प्रतिदिन दोपहर 1बजे से शाम 5बजे तक होगी।उसके बाद दिव्य श्री कृष्ण लीला महोत्सव प्रतिदिन साम 7बजे से रात्रि 11बजे तक होगी।यह दिव्य श्री कृष्ण लीला स्वामी प्रदीप कृष्ण ठाकुर महाराज द्वारा की जायेगी।सासनी में यह भव्य व दिव्य श्री राम कथा श्री दाऊ बाबा सेवा मंडल सासनी द्वारा कराई जा रही हे।इस
श्री राम कथा के मुख्य यजमान विजय कुमार शर्मा जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी व श्री कृष्ण लीला के मुख्य यजमान संजय उपाध्याय है। श्री राम कथा का शुभारंभ सासनी के मुख्य बाजारों से होते हुए श्री राम कथा स्थान रामलीला मैदान पहुंची हजारों की संख्या में राम भक्त मौजद थे । इस कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में माता व बहिनें कलश ले कर मौजूद थी।इस कार्यक्रम में मुख्य आयोजक आचार्य खगेन्द्र शास्त्री,राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम पार्टी के नगर अध्यक्ष कालू पंडित,निशांत उपाध्याय,संजीव गोयल,प्रदीप शर्मा,सौरभ पराशर,दीनदयाल शर्मा दीनू पंडित,विनीत शर्मा,अभिषेक पाठक मुख्य रूप से मौजूद रहे।
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