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Hathras News: गुरु पूर्णिमा पर शनिदेव मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: गुरु पूर्णिमा पर शनिदेव मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन

Hathras News: सहपऊ। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सहपऊ क्षेत्र के गांव मढ़ाभोज स्थित प्राचीन शनिदेव मंदिर परिसर में बुधवार को श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान शनिदेव के दर्शन किए तथा प्रसाद ग्रहण कर गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। भंडारे का शुभारंभ विधि-विधान से पूजा-अर्चना के साथ हुआ। पूरे दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। उपस्थित लोगों ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है और गुरु के मार्गदर्शन से ही व्यक्ति ज्ञान, संस्कार और सफलता प्राप्त करता है।

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आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।इस अवसर पर बसपा नेता डॉ. अविन शर्मा, साकेत चौधरी, ग्राम प्रधान चंदन शर्मा, रवि पचौरी, सचिव बंसी वाला, गीतम पंडित, अमित पचौरी, मुनिकेश पचौरी, प्रमोद उपाध्याय, सतीश चंद्र शर्मा, प्रमोद शर्मा, हरिमोहन शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी एवं श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण के साथ हुआ।

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